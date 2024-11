Odzvonilo je dugom babljem ljetu: Upalili žuti alarm zbog magle, u ponedjeljak prvi mraz!

U unutrašnjosti u prvom dijelu dana česta magla i niski oblaci, ponegdje uz rosulju, a potom sunčanije. Na Jadranu pretežno sunčano, ujutro lokalno uz mogućnost za maglu. Vjetar na kopnu slab, duž obale do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 14 do 19, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 20 do 24 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti je za četiri regije na snazi žuti alarm zbog jake magle.

U unutrašnjosti vrijeme ostaje stabilno, tek će temperatura biti u blagom padu, nešto osjetnije će to biti na samom kraju tjedna.. Za vikend će, sa subote na nedjelju zapuhati sjeverac, a s njim stići i hladniji zrak. Od nedjelje ćemo imati temperature koje su prikladnije za ovo doba godine, a od ponedjeljka uz prilično hladna nerijetko i mrazna jutra.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Zbog nedostatka vjetra još u petak, a osobito u subotu ujutro može lokalno biti magle i uz samu obalu, posebice zapadne Istre. Potkraj subote kreće jedna epizoda jake bure, pod Velebitom s olujnim udarima, a slabjet će početkom idućeg tjedna. S burom i tramontanom postupno i ovdje niža temperatura, od nedjelje uobičajena za početak 11. mjeseca, možda samo ujutro malo ispod prosjeka, prognozira meteorolog Dorian Ribarić.