OBJASNILI ZAŠTO SU ODBILI

Oglasila se Martina Dalić: 'Žao mi je što je Autonomna ženska kuća vratila moju donaciju...'

Smatramo kako je, posebno u vremenima u kojima svjedočimo jačanju radikalnih društvenih strujanja koja prijete gušenjem izborenih ženskih prava, nužno zadržati feminističke principe, rekli su

Žao mi je što je Autonomna ženska kuća Zagreb vratila sredstva koja sam im krajem prošlog tjedna donirala, objavila je predsjednica Uprave Podravke  Martina Dalić na LinkedInu.

- Sredstva sam uplatila jer vjerujem da su udruzi potrebna i jer podržavam njihov rad - dodala je Dalić. Podsjetimo, ranije je Autonomna ženska kuća Zagreb objavila da su primili uplatu od 2157,50 eura s računa Martine Dalić, ali da je donacija vraćena. 

- Autonomna ženska kuća Zagreb danas je izvršila povrat donacije u iznosu od 2157,50 eura primljene od strane gospođe Martine Dalić, predsjednice uprave Podravke. Autonomna ženska kuća Zagreb smatra kako je, posebno u vremenima u kojima svjedočimo jačanju radikalnih društvenih strujanja koja prijete gušenjem izborenih ženskih prava, nužno zadržati feminističke principe na kojima opstojimo već gotovo 35 godina - napisali su. 

Podsjetimo, Index je ranije objavio kako je Dalić nezakonito kupila 350 dionica Podravke za 54.432 eura nekoliko dana prije objave financijskog izvješća.

Prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju obavljati nikakve transakcije s dionicama 30 dana prije objave financijskog izvještaja.

Dalić je tada izjavila da je kupnja bila rezultat nenamjerne pogreške te da je odmah obavijestila HANFA-u i brokeru zadala nalog za prodaju dionica čim prestane razdoblje zabrane trgovanja. Navela je i da će eventualnu zaradu od prodaje, uvećanu za 2000 eura, donirati u dobrotvorne svrhe.

