Oporba o Martini Dalić: Postoje jedna pravila za HDZ-ovce, a druga za nas ostale. Sprdnja!

Oporbeni saborski zastupnici osudili su u srijedu to što je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić kupila dionice Podravke za 54.000 eura dok joj je to bilo zabranjeno, ocijenivši kako vrijede drugačija pravila za one povezane s HDZ-om te su podsjetili i na aferu Agrokor.

Dalić je priznala da je "nenamjerno" pogriješila i da je obavijestila Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFA) te poručila da će donirati eventualnu pozitivnu razliku u cijeni po prodaji dionica.

Sandra Benčić (Možemo!) na to je upitala je li ljudima koji su povezani s premijerom Andrejem Plenkovićem dozvoljeno ono što drugima nije - da si oni sami određuju kaznu kada naprave pogrešku, prekršaj ili kazneno djelo, a ne institucije ove države.

"Očekujemo, kao i za sve druge, da se institucije ove države koje su za to zadužene, od Hanfe nadalje, time pozabave, a ne da Dalić sebi određuje kaznu", rekla je Benčić.

Pri tome je podsjetila kako je Dalić bila Plenkovićeva "desna ruka" u provedbi tzv. operacije Borg koja "nikad do kraja nije raščišćena" i gdje se ne zna koja je na kraju bila uloga premijera u tome, je li bilo eventualnih nezakonitosti i koje su posljedice.

"Vuk je pojeo magare, a tadašnja ministrica je današnja predsjednica uprave jedne od najjačih kompanija u prehrambenoj industriji i to je, znamo svi, dobila kao nagradu za odrađeno u aferi Borg. Mi nismo zaboravili aferu Borg, međutim, nažalost izgleda da institucije ove države jesu", ocijenila je.

SDP: Teško je vjerovati da Dalić nije znala

SDP-ov Denis Kralj u slobodnom je govoru u Saboru je naveo kako je teško povjerovati da Dalić nije znala da ne smije kupovati dionice u vrijeme dok posjeduje povlaštene informacije.

"Ako joj povjerujemo, onda ispada da na čelu jedne od najvrjednijih kompanija u Hrvatskoj imamo osobu kojoj, po znanju koje pokazuje, tu očito nije mjesto. Ali to je tako u državi Plenkovića, to je tako u državi koju je prožeo HDZ, u kojoj ne postoje nezavisne institucije i u kojoj su građani prepušteni sami sebi, u kojoj postoje jedna pravila za HDZ-ove, a druga za nas sve ostale", rekao je.

Za istragu je li Dalić prekršila zakon ili manipulirala tržištem, za što se ide u zatvor, dodao je, zadužen je predsjednik Uprave Hanfe Ante Žigman s kojim je poslovno vezana cijelo desetljeće te čiju je suprugu Natašu Mikuš Žigman zaposlila u Podravci, a koja je sad ministrica.

"To je Plenkovićeva Hrvatska u kojoj živimo. HDZ je progutao sve. Kadija te tuži, kadija ti sudi", ocijenio je.

Naveo je i kako se druge ekspresno i nemilosrdno istražuje i tuži, poput gradonačelnika Varaždina i novinarke Danke Derifaj, dok su u isto vrijeme "HDZ-ovci zaštićeni od svega". No Kralj je poručio i kako će "ova Vlada pasti uz veliki prasak".

I nezavisna Marija Selak Raspudić također je kratko prokomentirala situaciju. "Žena koja je bila ministrica, koja je strukturirala Agrokor, zaboravila je na 54 tisuća eura. Tko to može zapravo povjerovati?", upitala je.

Most: Povezani ljudi kontroliraju gospodarstvo i financije

Mostov Nikola Grmoja ocijenio je kako ovo nije prvi slučaj u kojem je Dalić "praktički ulovljena s prstima u pekmezu", također se referirajući na situaciju oko Agrokora.

"Ta Plenkovićeva klika kojoj očito nikad nije dosta - Dalić ima plaću oko 15 tisuća eura bruto, bonus koji je ostvarila je 173 tisuća eura, u godini dana je zaradila 345 tisuća eura i nikad nije dosta. U trenutku kada je moratorij na trgovanje dionicama, kako oni koji možda imaju povlaštene informacije ne bi profitirali, tada Dalić ide u to i kad je uhvaćena, onda kaže to je nekakva pogreška", kazao je.

Ocijenio je kako je to "modus operandi ove vladajuće većine" gdje Plenković sve ljude koji su uhvaćeni u kriminalnim ili sumnjivim radnjama namješta na druge poslove, poput bivših ministara Beroša i Dalić, ili ih štiti, poput Žalac, dodavši kako zapravo borbe protiv korupcije nema.

"Imamo problem ljudi koji su jako uvezani, koji kontroliraju dobar dio i gospodarskog i financijskog sustava u Hrvatskoj, a upravo zeleno svjetlo za to im je dao Plenković", upozorio je Grmoja.

Zvonimir Troskot (Most) je ocijenio kako bi se trebao aktivirati i DORH, no naglasio je kako se u ovoj situaciji neće dogoditi ništa zbog političkog pokroviteljstva koje ne dozvoljava da ljudi koji su postavljeni budu zakonski odgovorni jer to donosi političku štetu njihovim političkim pokroviteljima.

"Tu prije svega mislim na premjera države", istaknuo je Troskot.

Orešković: Ovo je sprdanje i ruganje s građanima

Dalija Orešković (DO i SIP) je rekla kako se odgovornost za neprimjereno postupanje Dalić nije preispitivalo niti kada je bila ministrica i kada je bila "glavni koordinator nezakonite, ilegalne grupe Borg koja je osmislila zakon na kojem je kasnije i sama zaradila".

"Danas je problem to što ova isprika pokazuje da nije bilo istraživačkog novinarstva, da nije bilo nekoga tko bi pritisnuo sustav izvana, Dalić bi komotno zaradu i profit stavila u svoj džep", dodala je.

Situaciju je ocijenila kao "sprdanje i ruganje s građanima" u državi u kojoj ti građani za "sitne, male, često i trivijalne prijestupe vrlo često budu rigorozno sankcionirani".

"Tu država trenira strogoću, međutim kada je riječ o politički moćnim osobama, tada sustav radi sve što je moguće da se njihova odgovornost na svaki mogući način izbjegne", ocijenila je.

Zabrinjavajućim je ocijenila i to što su "kućni prijatelji" Martine Dalić, supružnici Žigman, "na neki način produžena ruka Plenkovića" koji se neće zamjerati ruci koja ih egzistencijalno hrani.

"Zabrinjavajuća je i reakcija mirovinskih fondova koji su rekli da će iskoristiti svoje zakonom propisane ovlasti i mogućnosti tek nakon reakcije nadležnih kontrolnih državnih tijela", navela je Orešković.