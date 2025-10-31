Martina Dalić: Teško mi je na jednostavan način objasniti svoju pogrešku s dionicama

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić putem poslovne mreže LinkedIn osvrnula se na objavu poslovnih rezultata Podravke za devet mjeseci te na svoju kupnju dionica te kompanije kojoj je na čelu sredinom listopada, odnosno u vrijeme dok je imala moratorij na njihovu kupnju. Podsjetimo, Dalić je kupila 16. listopada 350 dionica Podravke po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 155,52 eura za dionicu. To bi značilo da je za njihovo stjecanje platila oko 54,4 tisuće eura. No, prema Zakonu o tržištu kapitala, rukovoditelji trgovačkih društava ne smiju obavljati nikakve transakcije s dionicama 30 dana prije objave financijskog izvještaja. Podravka je rezultate poslovanja objavila 30. listopada.

Dalić u svojoj objavi na LinkedInu kaže kako je Podravka objavila rezultate poslovanja Grupe za devet mjeseci koji pokazuju pritiske s kojima se suočava izvozno orijentirani dio gospodarstva, no kako je javnost proteklih dana više zaokupila njezina osobna pogreška vezana uz kupnju dionica Podravke. Stoga se, kako je navela, želi "osvrnuti na neke činjenice o ovom događaju, koji se nesumnjivo nije smio dogoditi".

"Teško mi je na jednostavan način objasniti kako sam napravila takvu pogrešku. No, s obzirom da me okolnosti koje su do toga dovele ionako ne amnestiraju odgovornosti, u njih neću ni ulaziti. Žao mi je da je do toga došlo i, naravno, prihvatit ću sankcije regulatora jer vjerujem u transparentnost i odgovorno poslovanje", objavila je Dalić.

Dalić je još istaknula kako kupnja dionica kompanije koju vodi nikada, pa ni sada, nije bila motivirana željom da utječe na njihovu cijenu te kako je pogrešku sama prijavila HANFA-i, "čim sam je postala svjesna, prije nego što je to dospjelo u medije i širu javnost".

"Nakon što sam, u skladu s propisanom procedurom, obavijestila nadležne službe Podravke o kupnji dionica, one su me upozorile da to u tom trenutku nisam smjela učiniti. Odmah potom, u ponedjeljak 20. listopada, na početku radnog dana, uputila sam HANFA-i pisanu obavijest o toj transakciji. Obavijestila sam ih o počinjenoj pogreški i, radi uklanjanja bilo kakve dvojbe o motivima kupnje, istaknula da kupljene dionice namjeravam prodati čim prođe zabrana trgovanja, a eventualnu pozitivnu razliku uplatiti u humanitarne svrhe. Takav je nalog proslijeđen brokerima još 20. listopada 2025. s izvršenjem 31. listopada 2025.", navodi Dalić u objavi.

Napominje kako je Podravka, sukladno pravilima Zagrebačke burze (ZSE), tog istog dana, 20. listopada, o njenoj transakciji uputila obavijest burzi. "Pravila trgovanja obvezuju kompanije izlistane na burzi da informiraju javnost o svakoj transakciji menadžmenta. To znači da nijedna kupnja dionica menadžmenta burzovno izlistanih kompanija ne može ostati skrivena. Stoga je ova, kao i sve moje prethodne transakcije, objavljena na internetskim stranicama burze, HINA-e i Podravke. Na taj su je način vidjeli i mediji i svi ostali koji prate ovakve objave. Pišem ovo jer su neki pokušali stvoriti dojam da sam počinjenu grešku pokušala sakriti, što je neistina", istaknula je Dalić u objavi na LinkedInu.

Podsjetimo, Hanfa je potvrdila 21. listopada da je upoznata sa činjenicom da je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić kupila dionice te kompanije uoči objave poslovnih rezultata te poručila da će postupiti u skladu sa zakonskim ovlastima, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja.

Dalić navodi i kako je poznato da je već u nekoliko navrata kupovala dionice Podravke te kako je to činila jer vjeruje u potencijal kompanije koju vodi. "Žao mi je što sam tu vjeru ovoga puta iskazala u pogrešnom trenutku i na taj način dala povod za zlonamjerna i uvredljiva tumačenja, ali ponavljam - bez ikakve namjere da utječem na cijenu", kaže Dalić.

Ova situacija, kako je navela, još jednom potvrđuje važnost i ulogu tržišta kapitala. O tome je, kaže, kroz protekla desetljeća često i sama govorila i promovirala ideju listanja kompanija na burzi.

"Žao mi je što, oni koji su o ovoj temi javno govorili, nisu rekli niti jednu rečenicu o koristima od tržišta kapitala, kako je baš ono mehanizam koji, kroz javnu dostupnost informacija, učinkovito otkriva uspjehe, neuspjehe, ali očigledno i greške. I to tako treba i biti", istaknula je Dalić u objavi na LinkedInu.