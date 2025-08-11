Oglasili crveno upozorenje zbog toplinskog vala! Temperature se u utorak penju do 39 stupnjeva!

Hrvatska se nalazi na udaru toplinskog vala. Temperature se penju i do 40 stupnjeva Celzijevih, koliko je danas izmjereno u Pločama... I vrućinama se ne nazire kraj, barem idućih nekoliko dana...

- Sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće. U Dalmaciji povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita mjestimice s olujnim udarima, prijepodne će slabjeti i u Dalmaciji prolazno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 25 i 30 °C. Najviša dnevna od 29 do 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 39 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 12. kolovoza.

Foto: DHMZ

Crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno, oglašen je u utorak za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Te regije su pod crvenim upozorenjem sve do petka...

Foto: DHMZ

- Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Povremeno umjerena naoblaka, osobito u četvrtak i petak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar u unutrašnjosti slab, povremeno i umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu u postupnom porastu, a na Jadranu bez znatnije promjene te i dalje uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje - stoji u prognozi DHMZ-a za ostatak tjedna..

