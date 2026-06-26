Oglasio se gradonačelnik Vinkovaca o odlasku Vučić iz HDZ-a: Žao mi je zbog optužba

Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Vinkovci i gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić oglasio se povodom današnje odluke Katarine Vučić da podnese zahtjev za brisanje iz članstva Hrvatske demokratske zajednice te podnese ostavku na sve dužnosti koje je obnašala u stranci na gradskoj i županijskoj razini. U nastavku donosimo njegovu izjavu u cijelosti.

"Hrvatska demokratska zajednica velika je organizacija u kojoj su promjene i osobne odluke pojedinaca sastavni dio političkog života. Katarina Vučić tijekom proteklih je godina obnašala iznimno odgovorne dužnosti. Kao pročelnica Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu te kasnije kao zamjenica gradonačelnika uživala je maksimalno povjerenje i bila važan dio tima koji je radio na razvoju Vinkovaca i provedbi brojnih projekata.

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Odluka kolegice Vučić o izlasku iz Hrvatske demokratske zajednice njezin je osobni izbor koji poštujemo. Ona ni na koji način ne utječe na stabilnost rada gradske uprave niti na funkcioniranje gradske organizacije HDZ-a. Snaga naše stranke nije u pojedincima, nego u ljudima, zajedništvu i kontinuitetu politika koje provodimo u interesu građana.

Žao mi je što je svoju odluku popratila optužbama na račun ljudi s kojima je gotovo desetljeće svakodnevno surađivala, zajedno donosila odluke i ostvarivala rezultate na koje smo svi bili ponosni. Građani najbolje znaju da su svi najvažniji projekti koji su mijenjali Vinkovce nastali upravo timskim radom, uz međusobno povjerenje i zajedničku odgovornost. Vrijeme će najbolje pokazati koliko su iznesene tvrdnje utemeljene, kao i koji su stvarni razlozi ovakve odluke.

Sjednica gradskog vijeća grada Vinkovaca | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Bez obzira na sve, zahvaljujem Katarini Vučić na doprinosu koji je dala u razdoblju kada smo zajedno radili za razvoj našega grada te joj želim puno uspjeha u privatnom i poslovnom životu.

Naš cilj ostaje nepromijenjen, a to je nastavak započetih projekata, stabilno funkcioniranje gradske uprave i provedba programa za koji smo dobili povjerenje građana.

Grad i građani su uvijek i jedino na prvom mjestu, oni predstavljaju odgovornost i obvezu koju ću ja kao gradonačelnik poštivati i ispunjavati prije svega i u svakom trenutku. Osobne nesuglasice i pojedinačni istupi ne smiju i nikada neće biti u prvom planu".