Obavijesti

News

Komentari 0
POLITIČKA DRAMA

Oglasio se gradonačelnik Vinkovaca o odlasku Vučić iz HDZ-a: Žao mi je zbog optužba

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Oglasio se gradonačelnik Vinkovaca o odlasku Vučić iz HDZ-a: Žao mi je zbog optužba
3
Foto: David Jerković/Pixsell/Facebook

'Žao mi je što je svoju odluku popratila optužbama na račun ljudi s kojima je gotovo desetljeće svakodnevno surađivala, zajedno donosila odluke i ostvarivala rezultate na koje smo svi bili ponosni'. kaže Romić

Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Vinkovci i gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić oglasio se povodom današnje odluke Katarine Vučić da podnese zahtjev za brisanje iz članstva Hrvatske demokratske zajednice te podnese ostavku na sve dužnosti koje je obnašala u stranci na gradskoj i županijskoj razini. U nastavku donosimo njegovu izjavu u cijelosti.

POGLEDAJTE REZULTATE Crobarometar: HDZ i dalje prvi, ali im se podrška 'topi'. Najveći problem su korupcija i inflacija
Crobarometar: HDZ i dalje prvi, ali im se podrška 'topi'. Najveći problem su korupcija i inflacija

"Hrvatska demokratska zajednica velika je organizacija u kojoj su promjene i osobne odluke pojedinaca sastavni dio političkog života. Katarina Vučić tijekom proteklih je godina obnašala iznimno odgovorne dužnosti. Kao pročelnica Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu te kasnije kao zamjenica gradonačelnika uživala je maksimalno povjerenje i bila važan dio tima koji je radio na razvoju Vinkovaca i provedbi brojnih projekata.

Foto: Facebook

Odluka kolegice Vučić o izlasku iz Hrvatske demokratske zajednice njezin je osobni izbor koji poštujemo. Ona ni na koji način ne utječe na stabilnost rada gradske uprave niti na funkcioniranje gradske organizacije HDZ-a. Snaga naše stranke nije u pojedincima, nego u ljudima, zajedništvu i kontinuitetu politika koje provodimo u interesu građana.

Žao mi je što je svoju odluku popratila optužbama na račun ljudi s kojima je gotovo desetljeće svakodnevno surađivala, zajedno donosila odluke i ostvarivala rezultate na koje smo svi bili ponosni. Građani najbolje znaju da su svi najvažniji projekti koji su mijenjali Vinkovce nastali upravo timskim radom, uz međusobno povjerenje i zajedničku odgovornost. Vrijeme će najbolje pokazati koliko su iznesene tvrdnje utemeljene, kao i koji su stvarni razlozi ovakve odluke.

Sjednica gradskog vijeća grada Vinkovaca
Sjednica gradskog vijeća grada Vinkovaca | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Bez obzira na sve, zahvaljujem Katarini Vučić na doprinosu koji je dala u razdoblju kada smo zajedno radili za razvoj našega grada te joj želim puno uspjeha u privatnom i poslovnom životu.

Naš cilj ostaje nepromijenjen, a to je nastavak započetih projekata, stabilno funkcioniranje gradske uprave i provedba programa za koji smo dobili povjerenje građana.

Grad i građani su uvijek i jedino na prvom mjestu, oni predstavljaju odgovornost i obvezu koju ću ja kao gradonačelnik poštivati i ispunjavati prije svega i u svakom trenutku. Osobne nesuglasice i pojedinačni istupi ne smiju i nikada neće biti u prvom planu".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef DHMZ-a za 24sata: 'Bit će još gore, evo kada se kod nas očekuje 50 stupnjeva...'
IVAN GUTTLER

Šef DHMZ-a za 24sata: 'Bit će još gore, evo kada se kod nas očekuje 50 stupnjeva...'

U Hrvatskoj su do sada najviše temperature izmjeren u Pločama 42,8 stupnjeva u kolovozu 1981 godine, rekao nam je šef DHMZ-a...
'KO ŽIV, 'KO SKUHAN Pali klimu! Pogledajte što dolazi u nedjelju
TOPLINSKI UDAR

'KO ŽIV, 'KO SKUHAN Pali klimu! Pogledajte što dolazi u nedjelju

Danas Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i izuzetno vruće vrijeme, s temperaturama koje dosežu i 36°C. Povremeno je moguća umjerena naoblaka i rijetki lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Dalmacije
HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'
DRAMA U TORDINCIMA

HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'

Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, objavila je policija...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026