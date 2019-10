Bizarna presica: 'Super nam je, svima ćemo dići plaće 100%!'

Podsjećamo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa tvrdi da je Plenković povrijedio načelo djelovanja time što nije obznanio svoje kumstvo s Igorom Pokazom kad ga je predlagao za veleposlanika u Velikoj Britaniji.

Plenković pak u svoju obranu tvrdi da Pokaza nije predložio on već Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Tijek izvanredne presice:

Na samom početku presice Plenković je rekao: "Moramo se danas zabavljati. Danas je zabavan dan pa ćemo se malo zabavljati"

- Budući da se radi o štetnoj odluci za imidž povjerenstva, a i meni čini neku malu štetu, onda mislim da je fer da se čuje i druga strana. Naši sugrađani dobivaju dezinformacije, a to nije dobro, rekao je premijer.

- Tko je veleposlanik Pokaz? Poznajem ga od 1994. godine. Bio je stalni veleposlanik u NATO-u. 2012. postaje veleposlanik u Rusiji, to su odlučili Pusić, Milanović i Josipović. Kad je imenovan za veleposlanika u Velikoj Britaniji, to je treći put da je imenovan. Odlučivali su Marija Pejčinović, Kolinda Grabar Kitarović i Andrej Plenković. To je važno reći kad se pokušava progurati da je netko progurao kuma u diplomaciju.

- Pokaz se ženio 1999. godine i zamolio me da mu budem kum. To nije relevantno za njegova imenovanja u diplomaciji. To nikoga nije bilo briga. To govorim da sve dodatno istrivijaliziram i izbanaliziram. Kompletna banalizacija jedne odluke koja nije utemeljena na zakonu nego je interpretacija troje ljudi u povjerenstvu. Nema uporišta u zakonu, imate sudsku praksu koja je rušila ovakve odluke. Nije utemeljena na činjenici, s obzirom na to da se radi o stručnoj osobi koja se diplomacijom bavi više od 20 godina. Ja od toga nemam nikakve koristi.

- O bilo kakvoj aluziji na nekakav sukob interesa, ja ne znam što ja imam od toga. Neka mi netko dokaže što ja imam s time što je netko 25 godina u diplomaciji sada veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Nakon što je pokrenuta Powerpoint prezentacija u kojoj je opisan proces imenovanja veleposlanika, premijer je rekao: 'Cijeli je proces tajan. Ako je nešto tajno onda se nema što deklarirati, to je bitan detalj.'

- Predsjednica, ministrica i predsjednik Sabora znaju u procesu da je Pokaz meni kum od 1999. godine.

- S mnogima sam bliži nego s ovime kojem sam kum. To je jako važan detalj. Čak bi ovaj mogao biti ljubomoran. Moramo stati na kraj nečemu što je nenormalno.

- Miro Bulj, zastupnik Mosta u Saboru je prijavitelj. U nekom drugom slučaju je prijavitelj Dončić. Imamo sport u kojem imamo zastupnike prijavitelje. Tu se troši puno novca. Netko je angažirao profesore s fakulteta koji razmišljaju i pišu svoja razmišljanja o tom predmetu. Samo zato jer netko smatra da se ja moram deklarirati.

- Ovo je nevjerojatno rezoniranje dijela ljudi u Povjerenstvu i instrumentalizacija dijela ljudi u Povjerenstvu od strane političkih protivnika koji žele stvoriti sliku da se tu nešto muti. E to tako više ne ide. Dio ljudi u Povjerenstvu dovedeni su do apsurda. Ovo je autogol, diskvalificirajući gol.

- Pokaza ćemo pozvati na konzultacije, a odlučimo li da ga mijenjamo, svakako ću za novog veleposlanika u Velikoj Britaniji razmotriti zastupnika Bulja. To će biti veliki gospodarski i ekonomski napredak za zemlju koja uskoro izlazi iz Europske unije, rekao je ironično Plenković na samom kraju obraćanja novinarima i javnosti.

Osvrnuo se i na zahtjev učitelja za većim plaćama

Odgovarajući na pitanja novinara, Plenković se osvrnuo i na štrajk učitelja i njihova potraživanja za većim plaćama, ali i zahtjeve pojedinih koalicijskih partnera.

- Super nam je! Svima ćemo dići plaće 100 posto. 17% je malo. Ima novaca u proračunu i svima ćemo podići plaću za 100 posto, rekao je.

- Ovo je bila zabavna presica. Rekao sam da će biti zabavno, poentirao je Plenković prije odlaska. Uz blagi osmijeh, naravno.

Andrej Plenković govori o aktualnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj. Reporter: Emirat Asipi Posted by 24sata on Friday, 11 October 2019

Na odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova čije priopćenje donosimo u potpunosti:

- Vezano uz odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ističe da je gospodin Igor Pokaz predložen za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske temeljilo isključivo na temelju njegove dugogodišnje iskusne diplomatske karijere, stručnih kvalifikacija, neospornih profesionalnih postignuća i mnogobrojnih istaknutih diplomatskih zasluga veleposlanika Pokaza. Podsjećamo da je gospodin Pokaz zaposlen u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova od 1994. godine, bio je na dužnosti u Stalnom izaslanstvu RH pri UN u New Yorku, obnašao je dužnost pomoćnik ministra obrane, a potom je bio i veleposlanik u Stalnoj misiju RH pri NATO-u, kao i veleposlanik Hrvatske u Rusiji.

- Ovim putem ponavljamo da predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u konkretnom slučaju nije bio predlagatelj, već je na temelju odluke Vlade RH i dobivenog mišljenja nadležnog Odbora Hrvatskoga sabora dao prethodni supotpis za donošenje odluke predsjednice Republike, te je postupak u cijelosti proveden u skladu s Ustavom RH i drugim propisima.

- Napominjemo, također, da se sukladno odredbama Ustava RH, predsjednik Vlade RH ne može izuzeti iz odluke o imenovanju veleposlanika te nije moguće provesti postupak imenovanja, odnosno opoziva šefova diplomatskih misija, bez suodlučivanja predsjednika vlade i predsjednice Republike.

- Jednako tako, ističemo da Odluke o postavljenju veleposlanika i šefova diplomatskih misija, kao i o njihovom opozivu, donosi predsjednica RH.

- Stoga držimo da je današnja odluka Povjerenstva kojom se dovodi u pitanje transparentnost postupka imenovanja veleposlanika Igora Pokaza neosnovana jer je postupak proveden u skladu s ustavnim i zakonskim odredbama, stoji zaključno u priopćenju Ministarstva.