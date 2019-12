Oglasio se pijanist: 'Stavili su mi lisičine, ali su se i ispričali'

Držali su me na granici između Slovenije i Hrvatske. Policajci su me primorali da ruke držim na leđima i bacili su me s licem prema tlu. Granica je bila zatvorena dva sata, dok su se s obje strane formirale kolone. Moju su djevojku ispitivali odvojeno i nisu joj dali da me vidi. Ona je nazvala ruski konzulat u Ljubljani gdje su joj rekli da trenutno ne mogu učiniti ništa jer im slovenska policija ne daje nikakve informacije. Držali su me dva sata u lisičinama, bez objašnjenja, napisao je na početku svoje objave na Facebooku ruski pijanist Andrey Gugnin.

Pijanist je u nastavku objasnio kako su skeneri na granici detektirali Bluetooth pedalu koju on spaja na iPad i koja očito izgleda sumnjivo tj. pod skenerima nalikuje na eksplozivnu napravu.

- Kako slovenska policija nema pravo otvarati prtljagu, pozvali su stručnjake koji su utvrdili da se radi o mojoj pedali, napisao je pijanist te naglasio kako ovom objavom želi upozoriti sve kolege da te uređaje nose u ruksacima i da ih drže uz sebe.

- Kada se sve okončalo, slovenski policajci bili su vrlo ljubazni. Ispričali su mi se i donijeli su mi kavu.

- Pokazali si mu sliku skenera i zbog čega im je moj uređaj izgledao poput bombe. Potpuno sam ih razumio i na na njihovom bih mjestu postupio isto, zaključio je pijanist.

Podsjetimo, blokada graničnog prijelaza Bregana u petak ujutro bila je zbog sumnje da se u kovčegu proslavljenog ruskog pijanista Andreja Gugnina (32) nalazi eksplozivna naprava. Nakon što su pirotehničari pregledali kovčeg, utvrdili su kako je zapravo riječ o štimeru za klavir.

Uređaj za tonsko ugađanje klavira imao je u kutiji koja se nalazila u njegovoj putnoj torbi. Budući da se slovenskim graničnim policajcima taj uređaj tijekom rendgenskog pregleda učinio sumnjivim, autobus je zaustavljen, a putnik je priveden, u lisičinama.

Flixbusov autobus, kako javljaju slovenski mediji, vozio je na liniji iz Zagreba u Torino.