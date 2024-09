USKOK: Škoriću su dali auto od 67.000 eura i platili radove na kući vrijedne oko 50.000 eura

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta oglasio se oko istrage i uhićenja bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i direktora Osijek Koteksa Zorana Škorića te direktorice tvrtke Structivo Sande Bajtl.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

- USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i rezultata financijskih izvida koje je proveo Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (1964., 1961., 1974.) zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita u gospodarskom poslovanju i davanja mita u gospodarskom poslovanju.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od veljače 2023. do veljače 2024. godine u Zagrebu i Osijeku, kao predsjednik uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste, ostvario koruptivni dogovor s II. okr. direktoricom jednog trgovačkog društva i III. okr. predsjednikom uprave trgovačkog društva iz Osijeka. Naime, dogovoreno je da će II. i III. okr. davati I. okr. materijalnu nagradu na način koji on odredi kao protuuslugu za poslove koje će Hrvatske ceste sklopiti s trgovačkim društvom iz Osijeka, a na kojim poslovima će to društvo kao podizvođača angažirati društvo u kojem je II. okr. direktorica (dalje: TD). Radilo se o poslovima izvođenja radova u ukupnoj vrijednosti od oko 10.000.000,00 eura.

Zagreb: Policija nakon pretresa odvela Škorića iz zgrade Hrvatskih Cesta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Slijedom tog dogovora je I. okr., koristeći svoje ovlasti predsjednika uprave Hrvatskih cesta, osigurao žurno provođenje postupka javne nabave za rekonstrukciju jedne državne ceste, znajući da su za izvođenje tih radova zainteresirani društvo iz Osijeka i TD. Potom je poduzeo potrebne radnje kako bi osigurao prihvat ponude društva iz Osijeka te je potpisao odluku kojom je navedeni posao dodijeljen tom društvu. Pri izvođenju posla je III. okr. kao podugovaratelja angažirao TD.

Nadalje, vezano za drugi postupak javne nabave izvođenja radova na obilaznici jedne državne ceste, II. i III. okr. su dogovorili da će ponudu podnijeti društvo iz Osijeka koje će potom angažirati kao kooperanta TD koje će obaviti gotovo sve radove, budući da im je prema podacima dobivenim od I. okr. bilo poznato da TD nema potrebne reference iz natječaja Hrvatskih cesta. Stoga je I. okr., u dogovoru i na traženje II. okr., ishodio promjenu i prilagodbu uvjeta izvođenja i plaćanja radova mogućnostima i poslovnim potrebama TD-a kako bi TD moglo biti angažirano kao podizvođač radova. Nakon toga je proveden postupak javne nabave na temelju kojeg je I. okr. potpisao odluku o dodijeli posla društvu iz Osijeka. Zatim je III. okr. ponovo kao podugovaratelja društva iz Osijeka angažirao TD, dok je I. okr. nastavio s poduzimanjem mjera i radnji u cilju žurnog uvođenja u posao.

Foto: Dubravka Petric/Pixsell

Sukladno dogovoru, tijekom svibnja 2023. godine III. okr. je za I. okr. nabavio osobni automobil vrijedan najmanje 66.900,00 eura, a naknadno je platio i dodatnu opremu za taj automobil vrijednu 3.500,00 eura. Osim toga je III. okr. dogovarao financiranje dijela građevinskih radova na obiteljskoj kući I. okr., dok je II. okr. putem svog TD-a plaćala izvođenje građevinskih radova te nabavku materijala i opreme za obnovu obiteljske kuće I. okr. u iznosu od najmanje 52.281,74 eura.

Kako bi prikrili stvarnu prirodu navedenih plaćanja prijenos vlasništva osobnog automobila s prodavatelja nije izvršen, dok je II. okr. plaćanja iskazala kao trošak uređenja vlastite nekretnine u Osijeku. USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika - stoji u priopćenju.

Uskok je za osumnjičene zatražio istražni zatvor, a Škorići i Bajtl će pred suca Županijskog suda u Zagrebu stati u 18 sati.