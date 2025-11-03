Ogledalo američkih podjela: New York bira gradonačelnika

Izbori za gradonačelnika New Yorka, koji će se održati u utorak postali su daleko više od lokalne političke utrke. Oni su ogledalo američkih podjela, borbe između mladih progresivnih snaga i umornog tradicionalnog političkog vrha, sukoba konzervativizma i zahtjeva za socijalnom pravdom. Trojica glavna kandidata – Zohran Mamdani, Andrew Cuomo i Curtis Sliwa – utjelovljuju tri suprotstavljene vizije grada koji već desetljećima simbolizira američki san, ali i njegove pukotine. Lice nove generacije i favorit na izborima je demokratski zastupnik u gradu New Yorku Zohran Mamdani, sin ugandsko-indijskih imigranata, koji je iznenadio političke analitičare laganom pobjedom u demokratskim predizborima.

Sa svega 34 godine postao je simbol generacije koja želi okrenuti smjer u kojem se New York kreće.

Demokratski predizbori za gradonačelnika New Yorka održani su u lipnju i predstavljali su jedan od najdramatičnijih unutarstranačkih okršaja posljednjih desetljeća, ne toliko zbog rezultata koliko zbog drastičnih razlika u politikama unutar iste stranke.

Nakon što je aktualni gradonačelnik Eric Adams izgubio podršku demokrata nakon niza skandala i optužbi za podmićivanje, u utrci se našlo troje glavna kandidata - uz Mamdanija tu je bio i Andrew Cuomo, bivši guverner savezne države New York i dugogodišnji predstavnik tradicionalne demokratske stranke te Jessica Ramos, senatorica iz Queensa.

Pobjeda nad sustavom

Predizbori su se održavali preferencijalnim glasovanjem. Nakon prvog kruga glasanja i odustanka Ramos koja mu je dala podršku, Mamdani je u drugom krugu osvojio 56 posto glasova i pobijedio Cuoma.

Nakon objave rezultata, Mamdani je poručio - „Večeras nismo samo pobijedili jednog čovjeka, već cijeli sustav koji nam je govorio da promjena nije moguća. Ovo nije kraj – ovo je tek početak nove politike u New Yorku.“

U govoru je više puta naglasio ono što čini osnovu njegove politike. “Pobijedili smo jer su se ljudi usprotivili gradu u kojem si više ne mogu priuštiti život“.

Njegova kampanja temelji se na ideji kontrole stanarina, subvencioniranog javnog prijevoza i povećanja poreza za najveće korporacije.

U medijskim nastupima često je duhovit pa je i na kritike o svojoj mladosti odgovorio: „Znam da se neki brinu zbog mojih godina. Obećavam da ću od sada svakog dana postajati stariji.“

Cuomo je priznao poraz, ali najavio da će nastaviti borbu kao nezavisni kandidat: „Ovi izbori nisu kraj mog puta. Služio sam ovom gradu dugi niz godina i neću stati sada. Njujorčanima treba iskustvo, ne eksperiment.“

Analitičari njegov poraz na predizborima i pokušaj nezavisne kandidature vide kao dokaz koliko su se okolnosti promijenile: dok su nekada njegovi govori punili Madison Square Garden, danas ga sve češće dočekuju malobrojni, skeptični i umorni birači.

New York je opet politički živ

Treći kandidat je republikanac Curtis Sliwa, u New Yorku poznat kao osnivač skupine “Anđeli čuvari“ još 1979. godine.

Riječ je o nenaoružanim volonterima koji patroliraju ulicama, podzemnom željeznicom i javnim prostorima u cilju sprječavanja kriminala i povećanja osjećaja sigurnosti.

Njegova kampanja svodi se na jednu poruku – grad je postao opasan i potreban mu je čvrst red.

„Možete vjerovati statistikama koje vam servira policijska uprava ili možete izaći na ulice i čuti što ljudi govore. Žene su uplašene. Potrebno nam je 40.000 policajaca, ne 30.000“, poručuje u svojim nastupima.

Iako uživa prepoznatljivost, republikanski kandidat teško može pobijediti u tradicionalno demokratski naklonjenom New Yorku.

“Nakon desetljeća dominacije istih ideja i ljudi, New York je ponovno politički živ. Ovaj put ne samo na ulicama, nego i u idejama”, piše Errol Lewis, jedan od poznatijih analitičara koji se bavi njujorškom politikom.

Naglašava da “ovi izbori u nisu samo lokalna utrka, oni su test snage progresivnog pokreta u srcu financijskog i kulturnog središta države"

"Ako Zohran Mamdani uspije pobijediti, to će poslati signal da se ljevičarske ideje više ne moraju skrivati u predgrađima, nego mogu voditi grad od nekoliko milijuna stanovnika. To bi moglo potaknuti slične pokušaje u drugim velikim gradovima, i natjerati nacionalne demokrate da ozbiljnije računaju s platformama koje zagovaraju kontrolu najamnina, jaču socijalnu državu i veće poreze na bogate", kazao je.

Mamdaniju sve više kritika

Po relevantnim anketama, Mamdani solidnonvodi ispred Cuoma, a Sliwa praktički šanse.

Gradonačelnik se bira u jednom krugu izbora, pobjednik je onaj koji osvoji najviše glasova. Mamdani je sam izazvao niz kontroverzi i kritika svojim nastupima no meta je i republikanaca i demokrata koji se ne slažu s njegovim “socijalističkim” idejama.

U tjednima prije izbora kritike iz više kutova su sve žešće – od političkih rivala preko židovske zajednice do desničarskih komentatora.

Židovska zajednica u New Yorku(najveća izvan Izraela) podijelila se oko njega, neki ga podržavaju zbog borbe protiv mržnje, a drugi ga vide kao prijetnju sigurnosti sinagoga jer je kritizirao Izrael zbog "genocida u Gazi" i bio na propalestinskim prosvjedima.

Cuomo je u debati rekao da bi Mamdani "navijao" za napadače u slučaju novog 9/11 i dva dana uoči izbora poručio kako bi predsjednik Trump razvlastio Mamdanija u slučaju pobjede, zatvorio sve federalne agencije i zračne luke te na ulice poslao Nacionalnu gardu.

Desničarske grupe, uglavnom na društvenim mrežama, nazivaju ga "islamskim marksistom" koji ugrožava Zapad.

Nema podršku ni vodstva demokrata u New Yorku, uključujući predsjednika gradske podružnice stranke koji je odbio javno ga podržati uoči izbora.

Musliman, socijalist

Basil Smikle, profesor na sveučilištu Columbia, ocijenio je da napadi na Mamdanija mogu u konačnici potaknuti demokratske birače.

„Ne mislim da to dugoročno šteti demokratima a ni njemu. Zapravo mislim da mu ti napadi pomažu jer mladi ljudi više prate tko iznosi kritike nego kakve su. A napadaju ga manje više ljudi koji su već desetljećima u politici.“

Profesor političkih znanosti na njujorškom sveučilištu Patrick Egan kaže kako izbori 4. studenoga mogu zaista postati povijestan dan, “da u doba Trumpa gradonačelnik američkog simbola New Yorka postane musliman socijalist.”

Analitičari se slažu kako bi Mamdanijeva pobjeda poslala snažan signal o rastu progresivnog pokreta u urbanim sredinama, mogla bi potaknuti slične pokušaje u drugim velikim američkim gradovima i natjerati demokrate da zagovaraju jaču socijalnu državu i veće poreze bogatima.

Politologinja Christina Greer kaže kako bi Mamdanijeva pobjeda jako prodrmala cijelu nacionalnu političku scenu.

“Trumpu bi kratkoročno došla kao poklon jer bi potvrdila njegovu tezu da su demokrati radikalni ljevičari, ali bi dugoročno, ovisno o izlaznosti mladih birača, ishod mogao promijeniti ravnotežu snaga u lokalnim i državnim izborima diljem SAD-a. A sve to bi se prelilo na kongresne izbore koji su za godinu dana, 3. studenoga 2026. godine.