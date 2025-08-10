Ogorčeni mještani traže pravdu za Nikšu: 'Branio je sestru pa stradao na pragu svoje kuće'

U Igranama, mjestašcu na makarskoj rivijeri, i dalje vlada tuga i ogorčenost zbog tragične smrti sumještanina Nikše Šodana (66), kojemu je pozlilo nakon što su ga napala i pretukla dvojica poljskih državljana stara 32 i 50 godina. I dok su osumnjičeni Poljaci u istražnom zatvoru kako ne bi mogli utjecati na svjedoke, mještani nam kažu da su mali prijatelji preminulog, curice i dječaci iz mjesta, ostavili ispred njegove kuće igračkice, slikice naslikane na kamenju, narukvice... Riječ je o malom mjestu s oko 350 stanovnika u kojemu se svi poznaju i sve je potresao događaj s početka prošlog tjedna. Kako doznajemo, mještani sutra imaju sastanak s predstavnicima policije nakon kojega će vidjeti što dalje. Zbog svega su u četvrtak organizirali i mirni prosvjed.

- Mi samo želimo pravdu za Nikšu, da se naglasi da je Nikša stradao na pragu svoje kuće ispred očiju svoje sestre. Mi smo malo mjesto koje je pokazalo svoje srce sada kad se ovo dogodilo jer smo svi kao jedan. Ne mrzimo nikoga i ne generaliziramo sve Poljake jer imamo jako finih, dobrih ljudi, gostiju koji su iz Poljske. Problem su oni, koji su došli u naše mjesto i nisu se adaptirali, željeli su uvesti svoja pravila, a to su bila zauzimanje plaže, bahatost, vikanje, deranje... - kazala je bliska prijateljica obitelji Šodan i istaknula da su više puta imali problema s tim ljudima zbog kojih su morali zvati policiju.

- Jedna mještanka im je dva dana prije ovog događaja zvala policiju. Oni imaju dvije kuće, jedna jako blizu druge i u toj drugoj kući, imali su nekakav veliki tulum, party... Moji gosti su zvali policiju krajem lipnja, prije nekih mjesec dana jer su ih ti Poljaci provocirali, izrugivali se, nazivali ih pogrdnim imenima. Iz nekog razloga im se nisu svidjeli ljudi, koji su bili izuzetno fini, ljubazni i dragi - priča mještanka.

Nakon što su nepoznati vandali išarali kuću Poljaka ružnim, uvredljivim grafitima s elementima mržnje, sve je odjeknulo i u poljskim medijima zbog čega su neki njihovi državljani, kažu mještani, počeli otkazivati ljetovanja jer se ne osjećaju sigurno.

Podsjetimo, splitsko-dalmatinska policija priopćila je da su dvojica poljskih državljana 4. kolovoza u Igranama oko 1:50 napala ženu (68) i muškarca, kojemu je pozlilo. Poljaci su u to vrijeme bili pod utjecajem alkohola. Prvo su nasrnuli na ženu koja je pala na pod kad su je odgurnuli. Zatim, nasrnuli su i na muškarca kojemu je tijekom napada pozlilo, a sve se odvilo u dvorištu obiteljske kuće. Kada su vidjeli da ima zdravstvene probleme, pokušali su mu pružiti prvu pomoć. Pozvali su hitnu, ali je muškarac, nažalost, preminuo.

Prema pričanju mještana, Nikša je pokušao zaštititi svoju sestru zbog čega su nasrnuli na njega. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu dvojicu Poljaka sumnjiči za prouzročenje smrti iz nehaja. Žrtvu su, naveli su, više puta udarili po glavi i tijelu, uslijed čega je preminuo.

Načelnik općine Podgora Ante Miličić, pisao je Zadarski portal, izrazio je duboku i iskrenu sućut obitelji, prijateljima i poznanicima žrtve. Također, pozvao je sve mještane, kao i strane državljane koji tamo borave na uzajamno poštivanje, razumijevanje, uvažavanje i miran suživot.