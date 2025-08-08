Prosvjed u Igranama nakon smrti pretučenog susjeda: 'Ti Poljaci su nasilni, rade što žele'

Najdraži naš, hvala ti za svu ljubav, nježnost i dobrotu kojima si nas cijeli život obasipao. Zauvijek će te voljeti tvoje majka Filomena i sestra Anisja - Anita.

Napisala je to na osmrtnici obitelj pokojnog Nikše Šodana (67), koji je pokopan u petak u 17 sati na groblju Svetog Ante u Zadvarju. Njemu je pozlilo nakon što su ga u noći na ponedjeljak pretukla dva državljana Poljske u mjestu Igrane, južno od Makarske.

Kako je pisala tada policija, napadači su bili pijani, a prije iživljavanja na Nikši, napali su njegovu sestru koja ih je upozorila na nesnosnu buku. Stao je u njezinu obranu, a na kraju preminuo.

- Nakon što su vidjeli da je muškarcu pozlilo i da ima zdravstvene probleme, pokušali su mu pružiti prvu pomoći, pozvan je tim hitne medicinske pomoći koji pokušali muškarcu pomoći, ali muškarac je preminuo - napisali su iz policije.

Dvojac je uhićen te su osumnjičeni za kazneno djelo Prouzročenje smrti iz nehaja. Trenutno su u istražnom zatvoru.

Mještani su bijesni. Kako su rekli za Index, zbog bahatih su Poljaka više desetaka puta zvali policiju. U četvrtak su zbog nerada sustava i smrti susjeda i prijatelja održali i prosvjed 'Pravda za Nikšu'. Noć prije netko je grafitima šarao po fasadi Poljaka, koji su prvi susjedi preminulog.

- U posljednjih četiri godine bilo je barem 70 poziva policiji zbog Poljaka koji su bili nasilni prema nama i našim gostima. Jedna moja gošća s mog je telefona prošli mjesec zvala policiju nakon što su nasilnici preskočili balkonsku ogradu, počeli ju vrijeđati, te joj bacili ručnike u more. Čula sam kako govori policajcima da se osjeća nesigurno zbog tog incidenta - rekla je Diana Šimac Materić.

Za prijatelja su upalili više od 100 lampaša te su izricali sućut njegovoj sestri koja je jedva smogla snage izaći iz kuće.