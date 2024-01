Ogorčeni mještani Žitnjaka: 'Tu se ništa nije promijenilo. I dalje se juri, sve do nove tragedije...'

Voze se ovdje kao divljaci, svaki dan je isto, jure, znam čuti kako gume škripe. Ma strašno. Bilo bi dobro da se ovdje postave ležeći policajci, kamere... Ma bilo što, jer ovo više nije normalno. 'Zašišaju osam banki' tu, pa i više. Svako malo ovdje netko pogine, a kad je tako mlad život u pitanju, to je horor, kaže nam Ana Martinec, koja živi u Ulici Žitnjak u istoimenoj zagrebačkoj četvrti.

Točno ispred Anine kuće stoji autobusna stanica na kojoj je prije malo više od četiri mjeseca iz busa izašla 9-godišnja djevojčica. Krenula je pretrčavati zebru, a na nju je tad naletio kamion iz suprotnog smjera. Na mjestu ju je ubio.

- Tragedija. Pa kako su u Gornjem Žitnjaku stavili ležeće policajce, što ne mogu i kod nas? Pa kome to smeta? Ljudi se voze, raspale tako od vatrogasnog doma da je to strašno - ističe Ana te nam pokazuje da se u blizini gradi vrtić.

- Ma kako će svi ti ljudi koji dolaze sa svih strana skretati tu? Ulaz će biti odmah s ceste, bit će još više auta i još veći kaos. Samo je pitanje kad će netko stradati - kaže nam Ana.

U blizini kobne zebre na kojoj je početkom rujna djevojčica izgubila život nalaze se mnoge kuće, ambulanta, ljekarna, dom za starije, a uskoro će i vrtić, koji je trenutno u izgradnji. Mještani već godinama upozoravaju na problematičnu dionicu, ali nitko za to dosad nije imao previše sluha. Čak ni nakon tragične smrti djeteta, koje je pohađalo tek treći razred. Mještani su, frustrirani činjenicom da se ništa ne mijenja, neko vrijeme čak zazivali i mogućnost prosvjeda, ali zasad pomaka nema.

- Ma ništa još nije riješeno, to je ukratko sve novo - kaže nam Sanja Šutej (SDP), članica Vijeća mjesnog odbora Žitnjak.

Objašnjava kako je zasad sve na čekanju.

- Papiri su poslani, struka je izašla, ali sad se čeka, to očito tako ide kod nas. Nemamo nikakve informacije, struka je obišla sve, vidjela sve, bilo je prijedloga da bi se maknula jedna autobusna stanica, ali kad će to biti, ne znamo. Tražili smo i kamere, a kad će to biti, također ne znamo. Strašno je sve to - rekla je Šutej te dodala da su kao mjesni odbor više puta upozoravali i tražili da MUP više kontrolira promet.

Na mjestu tragedije prije nekoliko dana osvanule su poruke ljubavi i sjećanja, kao i veliki plišani medvjedić koji nosi natpis s imenom Zuhra.

- Ispada da je, kako se ono kaže, pojeo vuk magare. A nastradalo je dijete, nevino dijete. Katastrofa - smatra Danijela (27), koja živi na Žitnjaku.

Ta četvrt, dodaje, više nije miran obiteljski kvartić.

- Cesta je postala nevjerojatno prometna. S jedne strane imate tu Slavonsku, pa Radnička, Domovinski most, s one strane je autocesta - nabraja i pokazuje. Od naleta kamiona na djevojčicu ovdje, dodaje, vozači više paze, ali svejedno voze prebrzo.

- Baš je nekako pogodan dio za ubrzavanje, zavoj je netom prije. A autobusna stanica je, za one koji izlaze iz busa i prelaze cestu, zaista nezgodno postavljena jer pješake s druge strane često ne vide dobro od autobusa. Prometa je ovdje svake godine sve više. Iskreno se nadam da će se nekako poboljšati sigurnost ovog dijela prije nego što opet netko strada i izgubi život - zaključuje Danijela.

Kobnog dana kamion koji je naletio na dijete nije uopće kočio, a vozilo je, poslije je utvrđeno, imalo i neispravne kočnice.

- U šoku sam. Prestrašno je to što se dogodilo, vjerujte mi. Iskreno mi je žao. I ja imam djecu njezine dobi koja idu u školu, pa mi je to užasno. Ta cesta je uska, a curica mi je došla pred kamion iznenada. Stao sam i odmah istrčao pokušavajući joj pomoći. Rodbina curice prijetila mi je na mjestu nesreće - rekao je nakon tragedije vozač kamiona.