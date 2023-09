Ograničene cijene neki su naveli kao akciju, kupci su zbunjeni: 'Oznake su male ili ih - nema!'

Dva dana nakon uvođenja ograničenih cijena obišli smo trgovine velikih trgovačkih lanaca. Vidjeli smo da je dobar dio proizvoda pravilno označen te da su radnici preslagivali i stavljali oznake i nove cijene na one koji još nisu. Naime, Vlada je od ponedjeljka ograničila cijene za 30 proizvoda, od kojih su najviše pojeftinili toaletni papir i riža, za čak 53 posto. Umjesto dosadašnjih 4,92 eura, cijena riže će pasti na najviše 2,29 eura. Uz to, značajno pada cijena špageta koji će s 1,95 eura pasti na 1,09 eura. Pelene bi trebale biti jeftinije do 42 posto i umjesto 0,51 stajati do 0,30 centi po komadu. Svi proizvodi kojima je ograničena cijena trebali bi uz istaknutu cijenu imati i oznaku na kojoj piše "Ograničena cijena". Za suncokretovo ulje, mlijeko, brašno, šećer, cijelo pile i svinjsko mljeveno meso ostaju ograničenja iz prethodnog paketa.