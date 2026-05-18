Ogromna eksplozija u Izraelu. Sve je bilo unaprijed isplanirano

Velika eksplozija praćena vatrenom kuglom obasjala je noćno nebo u gradu Beit Shemesh kasno u subotu, uznemirivši stanovnike. Državna obrambena tvrtka Tomer kasnije je priopćila da je eksplozija bila planirano testiranje te da su vlasti bile obaviještene. Međutim, stanovnici su izjavili da nisu dobili nikakvo upozorenje, piše Times of Israel.

Grad, koji se nalazi u blizini Jeruzalema, pogođen je nekoliko puta projektilima koje je Iran ispalio tijekom nedavnog rata, a stanovnici su bili na rubu zbog nagađanja da bi se borbe mogle nastaviti.

U priopćenju, Tomer, koji razvija motore za rakete i projektile, uključujući sustav protuzračne obrane Arrow, naveo je da je eksplozija bila „unaprijed planirani eksperiment koji je izveden prema planu”.

Neimenovani izvor iz tvrtke potvrdio je za javnu radioteleviziju Kan da se radilo o kontroliranoj, planiranoj eksploziji.

Kanal 12 izvijestio je, bez navođenja izvora, da su u testiranje bila uključena pogonska goriva za rakete, uključujući i one s dometom od nekoliko tisuća kilometara.

U nedjelju je Kan izvijestio da je, nakon panike koju je izazvala eksplozija, u tvrtki Tomer održan sastanak na kojem je, u koordinaciji s Ministarstvom obrane, odlučeno da će se javnost ubuduće upozoravati prije sličnih testiranja.

Izvori iz Tomera rekli su za radioteleviziju da tvrtka, zbog operativnih potreba, provodi testiranja u svako doba, pa tako i tijekom noći.

Prema Kanu, tvrtka je nedavno zaposlila desetke novih radnika, a testiranje je zakazano noću zbog proizvodnih ograničenja.

Izvori su naveli da je izvedeno pet kilometara od bilo kojeg naseljenog područja te da su vremenski uvjeti učinili eksploziju „apokaliptičnijom” nego što je zapravo bila.

Kako su se vijesti o eksploziji širile, neki su na društvenim mrežama nagađali da je tvornica napadnuta ili da se dogodila velika nesreća, te da vlasti zataškavaju incident.

Izvori iz tvrtke rekli su za Kan da su policija, IDF (Izraelske obrambene snage) i Vatrogasno-spasilačka služba bili unaprijed obaviješteni, te da zbog toga nakon eksplozije u tvornicu nisu stigla vozila hitnih službi. Ministarstvo obrane navelo je u priopćenju da će se „pitanje prethodnog upozoravanja javnosti ispitati u suradnji s tvrtkom”.

Prošlog mjeseca ministarstvo je priopćilo da pojačava proizvodnju presretačkih projektila Arrow, koji su odigrali ključnu ulogu u presretanju iranskih napada balističkim projektilima na zemlju tijekom nedavnih borbi.

Pripreme za Iran

Izrael i SAD navodno se pripremaju za obnovu napada na Iran ako pregovori o okončanju rata, koji je započeo krajem veljače, ne rezultiraju dogovorom.