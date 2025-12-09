OGROMNA STUDIJA Cijepljeni protiv Covida nakon 4 godine imali 50% manji rizik od smrti!

Opsežno francusko istraživanje koje je obuhvatilo podatke gotovo 30 milijuna odraslih osoba donijelo je jasan zaključak: mRNA cjepiva protiv bolesti Covid-19 ne povećavaju dugoročni rizik od smrti ni zbog kojeg uzroka. Štoviše, studija je otkrila da je stopa smrtnosti kod necijepljenih osoba bila za otprilike 50 posto viša u usporedbi s onima koji su primili barem jednu dozu cjepiva, piše RFI. Rezultati su objavljeni u znanstvenom časopisu JAMA Network Open. Navedeni časopis ugledan je i relevantan unutar medicinske i biomedicinske znanstvene zajednice. Navodi se da ima vrlo nisku stopu prihvaćanja znanstvenih radova što znači da je selekcija rigorozna. Primjerice, 2023. godine stopa prihvaćanja radova bila je između 12 i 15% što je jako nisko.

Istraživanje na gotovo 30 milijuna ljudi

Iza studije stoji francuska epidemiološka grupa Epi-Phare, koja okuplja stručnjake iz Nacionalne agencije za sigurnost lijekova (ANSM) i sustava zdravstvenog osiguranja. Analizirali su podatke prikupljene u razdoblju od 2021. do 2025. godine od gotovo 30 milijuna odraslih osoba u Francuskoj, u dobi od 18 do 59 godina.

Od tog broja, oko 23 milijuna ljudi primilo je barem jednu dozu cjepiva od sredine 2021., kada je u Francuskoj započela masovna kampanja cijepljenja. Preostalih šest milijuna ostalo je necijepljeno.

Velika većina primijenjenih cjepiva bila su mRNA cjepiva, koja su razvile farmaceutske tvrtke [Pfizer/BioNTech] i Moderna.

- Imali smo solidno razumijevanje kratkoročnog profila koristi i rizika cjepiva protiv Covida, no njihova dugoročna korist nikada prije nije bila proučena - objasnio je Mahmoud Zureik, koji je nadgledao istraživanje.

Što kažu brojke?

Rezultati su pokazali značajnu razliku između dviju skupina. Tijekom četverogodišnjeg razdoblja praćenja, od bilo kojeg uzroka umrlo je 0,4 posto cijepljenih osoba. U skupini onih koji se nisu cijepili, taj je postotak iznosio 0,6 posto. To znači da je ukupna smrtnost u skupini necijepljenih bila za otprilike 50 posto viša. Nakon dodatnih statističkih prilagodbi, studija je utvrdila da su cijepljene osobe imale 25 posto manji rizik od smrtnosti zbog svih uzroka u usporedbi s necijepljenima.

- S visokim stupnjem sigurnosti možemo reći da ne postoji povećan rizik od smrtnosti nakon cijepljenja protiv Covida - izjavio je Zureik za AFP.

Rušenje mitova o 'turbo raku'

Istraživanje se izravno pozabavilo i lažnim tvrdnjama o takozvanom "turbo raku" koje su širili protivnici cijepljenja. Podaci su pokazali upravo suprotno. Incidencija tumora među cijepljenim odraslim osobama iznosila je 769 na milijun, dok je kod necijepljenih ta stopa bila 853 na milijun. Drugim riječima, cijepljene osobe imale su oko 15 posto manju vjerojatnost za dijagnozu raka.

- Ova studija pomaže stati na kraj dezinformacijama koje se šire o mRNA cjepivima. Pružanje podataka o nepostojanju dugoročnih rizika pomaže ojačati povjerenje u ova cjepiva, koja će se razvijati i za druge viruse i bolesti - rekao je Zureik za Le Monde.

Iako su brojke jasne, znanstvenici naglašavaju da sama studija ne može dokazati da je isključivo cijepljenje 'uzrokovalo' smanjenje ukupne smrtnosti. Razlika između cijepljenih i necijepljenih skupina može proizlaziti iz zaštitnih učinaka cjepiva, ali bi također mogla odražavati i demografske te socijalne razlike, poput dobi ili socioekonomskog statusa. Primjerice, moguće je da su se cijepljenju češće odazivale zdravije osobe. Međutim, istraživači su također primijetili da su cijepljene osobe u njihovoj studiji u prosjeku bile starije i češće su imale komorbiditete poput pretilosti i kroničnih bolesti, što bi ih inače stavilo u rizičniju skupinu.

To čini otkriće o nižoj stopi smrtnosti još značajnijim. Zaključak studije je nedvosmislen: cjepiva protiv Covida nisu povećala smrtnost, a podaci snažno podupiru njihovu sigurnost i učinkovitost. Ozbiljne nuspojave, poput miokarditisa ili perikarditisa, i dalje se smatraju rijetkima i ne dovode u pitanje ukupnu korist cijepljenja za većinu dobnih skupina.

