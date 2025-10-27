Obavijesti

DOMINIRA U NJEMAČKOJ

Nova varijanta korone ‘Frankenstein’ hara Europom. Evo što kažu liječnici...

Piše Ivan Jukić,
25. veljače: Četiri godine od pojave koronavirusa u Hrvatskoj - kako su nam promijenjeni životi | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Nova varijanta koronavirusa, nazvana XFG ili popularno “Frankenstein”, postala je dominantna u Njemačkoj i dijelovima Europe. Zvuči zastrašujuće, ali liječnici kažu – ne dižite paniku

XFG je zapravo “miks” dviju starijih podlinija virusa, LF.7 i LP.8.1.2, pa tako kombinira njihove genetske dijelove – baš kao što je i Frankensteinovo čudovište sastavljeno od različitih dijelova tijela. Zbog toga je i dobila ovaj jezivi nadimak, piše Euronews. Najčešći simptom koji se spominje uz XFG je oštra grlobolja – pacijenti opisuju osjećaj kao da imaju “grlo poput britve”. No, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i njemački Institut Robert Koch (RKI) ističu da nema dokaza da je ta bol specifična baš za ovu varijantu.

– Virusi poput SARS-CoV-2 stalno se mijenjaju. To je normalan proces, a XFG zasad ne predstavlja ozbiljnu prijetnju – poručuju iz RKI-ja.

Isti simptomi, drugačiji naziv

Osim grlobolje, oboljeli imaju uobičajene simptome: temperaturu, kašalj, umor, gubitak okusa ili mirisa. Dakle, ništa neobično.

Prema WHO-u i Europskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), XFG je zasad označena kao “varijanta pod praćenjem”. To znači da se prati njezino širenje, ali nema dokaza da uzrokuje teže oblike bolesti.

Podaci ECDC-a pokazuju da broj slučajeva COVID-19 u Europi trenutno lagano pada, iako je u nekim zemljama još uvijek povišen.

Stručnjaci: “Testirajte se ako imate simptome”

Liječnici upozoravaju da je gotovo nemoguće razlikovati XFG od gripe ili drugih respiratornih virusa samo prema simptomima.

– Grlobolja i promuklost mogu biti znak i obične viroze. Ako sumnjate na COVID-19, najbolje je napraviti test – savjetuju epidemiolozi.

Za građane – poruka je jasna: nema mjesta panici, ali i dalje se preporučuju uobičajene mjere opreza, poput redovitog pranja ruku i izbjegavanja bliskog kontakta ako ste bolesni.

