Kako su 'operirali' Mihalići: Od Kineza uzeli znanje, proizvodili u Turskoj, dali su oprati novac

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu u utorak je pred Općinskim sudom u Varaždinu podiglo optužnicu protiv Filipa Mihalića (26) zbog kaznenih djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda i pranja novca te protiv njegovog oca Anđelka zbog kaznenog djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda.

Datum ročišta, na kojoj će raspravljati o prihvaćanju ili odbacivanju optužnice, zasad nije poznat. Istraga je za pripremu optužnice službeno trajala od kraja siječnja ove godine kad su sin i otac završili u istražnom zatvoru u Varaždinu.

Kako je naveo DORH, terete ih da su u razdoblju od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova.

- Proizveli su 1.326.000 komada neoriginalnih testova, koje su putem svog trgovačkog društva, lažno ih prikazujući kao originalne, uvezli u Republiku Hrvatsku i prodali društvima i ustanovama na području Republike Hrvatske, Grčke, Rumunjske, Austrije, Španjolske i SR Njemačke, ostvarivši time svom trgovačkom društvu protupravnu imovinsku korist u iznosu od 445.932,35 eura - navodi Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

Nesrazmjer u 'zaradi'

Naime, DORH je u svom prvom priopćenju pisao kako su Mihalići protupravno stekli 507.000 eura. Zašto je iznos smanjen za oko 61.000 eura, odgovore će dati suđenje

Mihalić mlađi, poznatiji zbog ovog slučaja kao 'Korona Kid', je pokušao prikriti zaradu od lažnih testova. Tužiteljstvo navodi kako je 'zaradio' 445.932,35 eura pa navedeni novac isplatio sebi kao osnivaču na ime ostvarene dobiti društva.

- Predao ga je u banku radi oročenja. U optužnici je predloženo da se od okrivljenog 26-godišnjaka oduzme protupravna imovinska korist ostvarena kaznenim djelom pranja novca u iznosu od 445.932,35 eura - piše DORH.

Podsjetimo, upravo su novinari 24sata otkrili ovu veliku aferu i to nakon više desetaka razgovora s njegovim suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima. Milijunske sumnjive poslove koje istraživao je velik broj domaćih i stranih kriminalista te je postala jedan od najvećih skandala u hrvatskom zdravstvu, pa i šire.

Čekali Kineze

Kako neslužbeno doznajemo, opširna istraga upravo je bila razlog zašto je toliko dugo i trajala. Naime, naši kriminalisti koristili su svu dostupnu međunarodnu pomoć kako bi dobili odgovore kriminalista iz Turske i Kine.

Foto: 24sata

Za informacije su se, kako doznajemo iz krugova bliskih istrazi, obratili i kineskoj kompaniji koja je proizvodila originalne testove za covid. Oni su im potvrdili kako Mihaliću nisu prodali licencu za proizvodnju, ali i da nisu ustupili tzv. 'know how' odnosno model po kojem bi on samostalno mogao proizvoditi testove. Naime, Mihalić je od njih uvozio licencirane testove da bi ubrzo ušao u posao s kompanijom iz Turske.

Podsjetimo, Filip je bio u istražnom zatvoru zbog prijetnje jednom varaždinskom odvjetniku.

- Naći ću te, imam metak za tebe - zaprijetio mu je nakon što ga je nazvao telefonom 19. linja prošle godine s nepoznate lokacije. Odvjetnik je sve prijavio, a Filip se sam odazvao na razgovor u postaju nakon boravka u inozemstvu. Odmah je uhićen.

Kako smo nedavno pisali, za Mihalićem su zapravo bile raspisane dvije potrage. Osim ove, koju je raspisala varaždinska policija, jednu je u rujnu 2023. raspisao Odjel organiziranoga kriminala PU zagrebačke, također zbog prijetnje. Tad je raspisan i europski uhidbeni nalog za njim kako bi ga uhitili i izručili RH jer je bio nedostupan našim vlastima.