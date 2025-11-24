Ogromne gužve od ranog jutra zbog Vjesnika. Traju radovi na obilasku, stiže pregled statičara

Ogromne gužve su na zagrebačkim cestama od ranog jutra, a širi centar grada već je u 'crvenom'. Slavonska je i dalje blokirana kod Vjesnika te se stvaraju čepovi na Horvaćanskoj, Jadranskoj aveniji te Aveniji Dubrovnik. Gužva se stvara i na Ilici te na Prilazu baruna Filipovića, odnosno na svim pravcima kojima građani pokušavaju zaobići Slavonsku kod Vjesnika.

Tijekom vikenda su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa, odnosno kroz sjeverni dio križanja na Slavonskoj aveniji.

Kao što je najavio pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, uvodi se novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

U Savskoj ulici neće se ništa mijenjati, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla. Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20 tisuća vozila, što je dvije trećine prometa prije požara.

Radovi će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu. Iz Grada su napomenuli da je riječ o privremenom rješenju dok se ne dobije procjena statičara o sigurnosti podvožnjaka.

Statičari su svakodnevno na terenu, a čeka se njihova odluka nakon koje bi mogao krenuti i policijski očevid u neboderu.