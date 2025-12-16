Obavijesti

RADI VRAĆANJA DUGA

Ogulinska policija sumnjiči dvoje za krivotvorenje novca

Policija je kriminalističkim istraživanjima utvrdila da je osumnjičeni muškarac četiri krivotvorene novčanice od 200 eura istog serijskog broja 42-godišnjakinji dao 1. prosinca

Ogulinska policija sumnjiči 28-godišnjaka i 42-godišnjakinju za krivotvorenje novca, konkretno za to da joj je on radi vraćanja duga dao četiri krivotvorene novčanice od 200 eura da ih stavi u opticaj kao prave, što je ona i učinila u Rijeci i Ogulinu.

Policija je kriminalističkim istraživanjima utvrdila da je osumnjičeni muškarac četiri krivotvorene novčanice od 200 eura istog serijskog broja 42-godišnjakinji dao 1. prosinca.

Ona je znala da su krivotvorene, ali ih je od 1. do 4. prosinca u četiri navrata koristila kao sredstvo plaćanja u trgovinama u Ogulinu i Rijeci, kažu u policiji.

Oboje su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke dok je Državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava protiv osumnjičene, a protiv osumnjičenog posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave.

