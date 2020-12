Više od tri tisuće umirovljenika moglo bi ostati bez mjesta u domovima za starije i nemoćne - prenosi RTL.

Zbog nedavnih tragičnih smrtnih slučajeva u takvim ustanovama, najavljena izmjene zakona o socijalnoj skrbi, radi poboljšanja kvalitete skrbi, predviđaju i smanjenje maksimalnog broja korisnika u domovima.

Umjesto 20, u svakom bi domu smjelo biti najviše 12 korisnika. Protiv ove ideje okupilo se 200-tinjak obiteljskih domova koji tvrde da na taj način neće moći preživjeti.

Zbog najavljenih izmjena zakona zabrinuti su vlasnici, djelatnici i korisnici obiteljskih domova. Ukoliko se maksimalni broj korisnika smanji sa sadašnjih 20 na 12 mnogi naši stariji sugrađani ostati će bez adekvatne skrbi. Povratak u obitelji problematičan je za većinu.

- Problematično bi bilo jer sam sam doma, mislim sam udovac i djeca su posebno, oni rade tako da ne bi imalo smisla, ne bih mogao nikako - kaže sin korisnice obiteljskog doma za starije Boris Cittar.

Ni čekanje na novi smještaj u javnom domu nije rješenje.

- U državnim domovima se čeka po deset godina, u privatnima isto se čeka dosta i teško je naći - govori voditelj obiteljskog doma u Šišanu Antonio Giudici.

Otkaze bi posljedično dobili i neki djelatnici

- Evo moja kolegica se upisala, rekli su da će je zvati za pet godina. A ako se desi da nema ovih privatnih domova to će biti i 15 godina - kaže korisnica obiteljskog doma za starije Natalija Knežević.

Dok se zbog incidenata u Andraševcu i Dugom ratu u javnosti stvorila loša slika obiteljskih domova korisnici ovog istarskog doma na sva usta hvale uslugu koju dobivaju, a još im je važnije, kažu, što se ovdje osjećaju kao u obitelji. Usvoje li se izmjene zakona svjesni su da će neki od njih morati otići.

- E sad kad vi morate izabrati osmero ljudi koje ćete otpustit, koji će to biti? To nema definicije, razumijete? To će sigurno biti jedan težak i nezahvalan posao za ljude koji budu ostali u tom poslu kad budu morali otpuštati osam nekakvih korisnika viška - kaže predstavnik vlasnika Obiteljskih domova za starije Domagoj Sušanj.

Otkaze bi posljedično dobili i neki djelatnici. Prema grubom izračunu na razini Hrvatske će bez skrbi ostati najmanje 1500 korisnika a bez posla najmanje 400-tinjak djelatnika. Očekivani rezultat biti će otvaranje sve više nelegalnih domova s neadekvatnom skrbi. Kako bi izbjegli ovaj crni scenarij vlasnici 200-injak hrvatskih domova okupilo se u inicijativu.

- Svi predstavnici obiteljskih domova su se učlanili u udrugu Glas poduzetnika i pri Glasu poduzetnika smo dobili odbor za socijalnu skrb - govori Sušanj.

Dok ministarstvo za sad ne iznosi detalje poduzetnici imaju dva glavna cilja: aktivno sudjelovati u izmjenama zakona i popraviti lošu sliku koju su stvorili, kažu, malobrojni nesavjesni vlasnici.