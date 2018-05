'Gotovo je': Nikad neće saznati što se dogodilo s čak 239 ljudi

Četverogodišnja potraga za zrakoplovom Malaysia Airlinesa na letu MH370 završila je kada je posljednja, privatna potraga, došla do svog kraja, objavio je u utorak BBC.

Malezijska vlada u siječnju ove godine potpisala je ugovor s tvrtkom Ocean Infinity sa sjedištem u SAD-u kako bi se nastavila potraga, nakon što je službena potraga završila godinu dana prije toga. Međutim, Ocean Infinity nije pronašao ništa, a malezijska vlada kazala je da nema planova započeti novu potragu.

Kompanija je pristala poduzeti potragu bez plaćanja, ali bi primila nagradu od 70 milijuna dolara ako bi pronašla olupinu.

Zrakoplov je nestao 8. ožujka 2014. dok je letio iz Kuala Lumpura u Peking s 239 ljudi. Izgubio je kontakt manje od sat vremena nakon polijetanja. Istražitelji imaju vrlo ograničene informacije o posljednjim satima aviona, a i dalje se vode debate oko toga što mu se dogodilo. Stručnjaci još uvijek ne mogu doći do definitivnog zaključka je li pilot upravljao zrakoplovom ili se on srušio u more potpuno izvan kontrole. Ranije ovog mjeseca, australski istražitelji odbacili su sugestije da je avion namjerno srušio pilot.

U siječnju 2017. vlade Australije, Malezije i Kine objavile su da prekidaju službenu potragu nakon što nisu uspjele pronaći ništa što bi ukazivalo gdje se nalaze ostaci aviona.

Grace Nathan, čija je majka bila na letu, rekla je da se protivi okončanju potrage.

"Važno je da ljudi znaju da MH370 nije povijest", rekla je za Guardian.

Ocean Infinity pregledao je oko 80.000 četvornih metara, koristeći flotu od osam mini-podmornica. Sve lošije vrijeme kako se približava zima čini daljnju operaciju nemogućom. U svibnju ove godine završili su posljednji pokušaji, a Malezija je kazala da nema namjeru obnoviti potragu.