Okršaj zbog Poslovnika, Selak Raspudić: 'Nervozni ste', Jandroković: 'Govorite neistinu'

Uvaženi predsjedniče Sabora, povrijedili ste Poslovnik. Naime, onemogućili ste da moj prijedlog izmjena Poslovnika, dakle prijedlog reforme Sabora, dođe na dnevni red. Time ste izravno kršili članak 85. Ustava, koji mi garantira da budem ovlašteni predlagatelj zakona kao saborska zastupnica, poručila je Mostova Marija Selak Raspudić predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću na samom početku ovotjedne plenarne sjednice.

Naime, zastupnica je predložila izmjene Poslovnika kojima bi se unaprijedio rad Sabora, a ranije je u razgovoru za Večernji list otkrila je kako je od Jandrokovića nakon gotovo tjedan dana dobila odbijenicu da se o tome raspravlja u Saboru zbog čega kreće u pravnu bitku.

- Budući sam vidio vaš tekst u Večernjem listu, pripremio sam se da vam odgovorim - kazao je Jandroković pa joj poručio da u tom intervjuu nije rekla istinu.

- Dakle, vi ste predložili izmjene Poslovnika 22. veljače. U svom intervjuu kažete da vam nisam odgovorio sedam dana, a ovdje sam donio dokument kako vam odgovaram 24. veljače, znači za dva dana, a vi to primate 27. veljače. To je prva stvar, govorili ste neistinu - istaknuo je pa nastavio.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

'Nije istina da sam vas blokirao u reformi Sabora'

- Druga stvar, Poslovnikom Sabora u članku 72. propisano je da pravo predlagatelja Zakona ima svaki zastupnik, Klubovi, radna tijela te Vlada, pravo predlaganja drugih akata imaju isti predlagatelji, osim ako je Ustavom, ovim Poslovnikom ili zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela ili određeni broj zastupnika. Izrijekom je u Poslovniku propisano kako Odbor za Ustav predlaže donošenje i promjene Poslovnika. Vi kažete da to nije isključivo pravo Odbora, moguće, no praksa, evo samo od 2013. se Poslovnik mijenjao sedam puta i svaki puta je predlagatelj bio Odbor za Ustav - naveo je predsjednik Sabora i naglasio kako se on samo držao Poslovnika i dosadašnje prakse, a da ga ona onda optuži da ju blokira u reformi Sabora.

- Nisam vas blokirao, nego sam vas uputio na Odbor za Ustav. Toliko ste od svog jednog spina pokušali napraviti istinu da sam namjerno uzeo sve akte i temeljito se pripremio kako bih javnosti pokazao kako pojedini nastoje prikazati vladajuću većinu i predsjednika Sabora nekakvim kočničarima i manipulatorima služeći se, neću reći lažima da ne budem grub, ali neistinama i manipulacijama - naglasio je Jandroković i najavio kako će sad on osobno tražiti od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se očituje o ovom prijedlogu.

- Pa ćemo vidjeti, možda ste u pravu. Ali ako niste, bilo bi lijepo da onda priznate da ste pogriješili, što nikada od vas, nažalost, nisam čuo - poručio je.

Selak Raspudić ga je potom optužila da uzurpira poziciju predsjednika Sabora i sebi daje za pravo 10 minuta odgovarati dok oni, s druge strane, na to nemaju pravo. Sjednica je nastavila svojom tokom, a nešto malo kasnije se Mostova zastupnica ponovno javila za povredu Poslovnika kako bi ukazala da predsjednik Sabora krši Poslovnik.

- Lijepo sam vam i argumentirano odgovorio i sad me pozivate da još više govorim, a sami ste rekli da previše govorim. Da vam je stalo da se zaista promijeni Poslovnik, ušli biste u razgovore s većinom, a ne preko novina optuživati predsjednika Sabora za nešto - odgovorio joj je, a Selak Raspudić, koja ističe da i ona kao zastupnica prema Ustavu ima predlagati izmjene saborskog Poslovnika, poručila kako će i ona tražiti od Odbora za Ustav očitovanje.

Upetljao se i Zekanović, Selak Raspudić mu nije ostala dužna

U njihovu raspravu se upetljao i Hrvoje Zekanović.

- Kolegica Bulj, pardon, Selak Raspudić je već tri puta imala neopravdanu povredu Poslovnika, a nije dobila ni jednu opomenu. Danas je pokazala kako misli da je još uvijek u emisiji "Peti dan" gdje je imala unaprijed dogovorena pitanja i odgovore pa joj treba 20 minuta da odgovori na repliku predsjednika Sabora - poručio je pa je Jandroković opomenu udijelio njemu, a Selak Raspudić mu nije ostala dužna.

- Vi ste ključni razlog što, ne samo ja nego cijela Hrvatska, nikad neće pomisliti da je Sabor "Peti dan" jer su u "Petom danu" sjedili javno prepoznati intelektualci, a ovdje sjedite vi - uzvratila je Zekanoviću, a onda opomenu dobila i ona, ali okršaj se nastavio.

- Kolegice, vi ste razlog zašto u Hrvatskoj nema obuke ukrajinskih vojnika, zašto se Hrvatska danas crveni u međunarodnoj zajednici i kada sutra budete razgovarali s liječnicima, objasnite im još jednom svoj ravnozemljaški stav - kazao je Zekanović i dobio drugu opomenu.

Kasnije se za govornicom ponovno osvrnuo na Mostovu zastupnicu i njenog supruga Ninu Raspudića.

- Citirat ću što je rekla za emisiju "Peti dan", iz koje je izletjela naglavačke: "tamo su intelektualci, a u Saboru ih nema", što znači da čak ni njen suprug nije intelektualac pa onda nije ni Miro Bulj, ni Nikola Grmoja, a onda ni ona - rekao je.

'Vašem proceduralnom nasilju doći će skoro kraj'

U svom slobodnom govoru Selak Raspudić se ponovno obratila Jandrokoviću.

- Vašem proceduralnom nasilju doći će jednom i to skoro kraj, a Sabor će postati mjesto autentične demokracije, predstavničko tijelo kakvo građani zaslužuju. Gospodine Jandrokoviću, nije Sabor vaša lokalna birtija i ne možete vi iščitavati novine i prepirati se o njihovom sadržaju. Uzurpirati poziciju predsjednika Sabora za verbalne okršaje zbog nečijih stajališta iznesenih u medijima prvorazredni je skandal - poručila je istaknuvši kako se vladajući boje da će se njezinim prijedlogom riješiti problem prazne sabornice, nefunkcioniranja saborskih odbora, što Vlada kontinuirano ne odgovara na zastupnička pitanja, a što bi za posljedicu imalo veći dignitet Sabora, a samim time i veću izlasnost na izbore.

'Iznosite neistine'

- Iznošenjem neistina pokazujete da vam nije stalo da reformirate Sabor nego da ovog napravite političku priču kako biste dobili medijsku pozornost. Meni nije ni kraj pameti da vas optužim da ste lažljivac, nasilnica, da je ovo vaš kraj zbog proceduralnog prijepora, koji je u suštini nebitan. Jer da sam i uvrstio ovo u dnevni red, opet bi taj prijedlog završio na Odboru za Ustav i možda bi ga čak i odbio - odgovorio je predsjednik Sabora, a potom su se javili i HDZ-ovci.

- Naučite supruga prvo kako se podižu materijali umjesto da predlažete promjene Poslovnika. Nedavno je napravio ovdje dramu jer nije znao podići materijal - kazao je Josip Borić, a Damir Habijan ocijenio ovo cirkusom, koji je svojstven sekti iz Mosta.

- Vidite da ste nervozni, i vi i cijeli HDZ, a s pravom ste nervozni jer će se o reformi Sabora početi pričati, a na kraju će se i provesti - uzvratila je Selak Raspudić zbog čega je i Jandroković nastavio s polemikom.

- Uopće nisam nervozan, ja s vama polemiziram i to je smisao Sabora. Meni se čini da ste vi nervozni jer sam vas ulovio u iznošenju neistina koje se mogu papirnato dokazati - istaknuo je dodavši kako je on taj koji je poticao na prijedloge o izmjenama Poslovnika ae pozivao Klubove da ih Predsjedništvu Sabora i podnesu.

- Ako je netko zainteresiran za promjenu Ustava, to sam ja. Začuđujuće, interes Klubova za tim bio je izrazito mali, nismo dobili skoro nikakve prave prijedloge. Ovo što ste vi uputili jest prijedlog o kojem možemo razgovarati, ali ne znam zašto ste učinili sve ovo što ste učinili, mogli smo u miru sjesti i razgovarati, ali dobro, svatko ima svoj način rada - kazao je pa su se Mostovci i HDZ-ovci unakrsno verbalno rešetali, a opomene su pljuštale na sve strane.

- Šalju mi ljudi poruke kako Zekanovića nema oko Zambije, ne spominje više hrvatsko-srpsku-trgovačku koaliciju i kad mi vi pričate o dosljednosti, to je ispod svake razine - kazao je Grmoja.

Najčitaniji članci