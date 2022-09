U četiri dana HDZ-ovci izbacili četvero zastupnika: 'Koriste Poslovnik da ušutkaju opoziciju'

Izvolite napustite sabornicu. Ne možete ni sutra sudjelovati u raspravi, kaznio je predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković, zastupnicu Radničke fronte Katarinu Peović prošlog četvrtka, odmah prvog dana jesenskog zasjedanja.

S ljetnog, dvomjesečnog odmora vratili su se prošlog tjedna, odradili tek četiri sjednice i odmah krenuli žestoko. Zbog svih afera, posebice nakon one posljednje megalomanskih razmjera i štete za INA-u od nevjerojatnih milijardu kuna, oporba "udara" na HDZ sa svih strana, svakog dana i u svakoj prilici. HDZ-ovci se brane ponavljanjem kako kriminal ima ime i prezime, a oni na pozicijama predsjedavajućih, Jandroković i Željko Reiner, očito su dogovorili novu taktiku - izbacuj van.

Peović je "izletjela" jer je, nazvavši Vladu kvislinškom, ušla u raspravu s HDZ-ovcima koji su joj uzvraćali podsjećanjem kako je glasala o Deklaraciji o Ukrajini. Peović je o tome bila suzdržana, a HDZ-ovci to koriste kako bi ju prikazali kao podržavateljicu Rusije. Ne želeći da ostane na tome, Peović se javljala za riječ kroz institut povrede Poslovnika kako bi pojasnila da to nije istina, a Jandroković joj je samo nizao opomene jer nije htjela prestati govoriti. Dok bi Jandroković do sada uglavnom opominjao do oduzimanja riječi te nerijetko posezao za kažnjavanjem zabranom govora dva dana, što se smatralo dosta rigoroznim, sad sve češće ide i do kažnjavanja izbacivanjem iz sabornice - čak u trajanju dva dana.

Peović se požalila na tretman onih na poziciji moći i ukazala da nije jednak prema svima u sabornici.

- Niste izbacivali kada su zastupnice nazivali masnima i nakazama, ali sada želite izbacivati kad vas netko nazove izdajnicima hrvatskog naroda - podsjeća Peović na ranija vrijeđanja Hrvoja Zekanovića i skandalozne govore Ante Prkačina.

Prkačin je nedavno, podsjetimo, za saborskom govornicom degutantno izvrijeđao SDP-ovu gradonačelnicu Siska Kristinu Ikić Baniček. i rekao, referirajući se na njezin izgled, da je "debeljuškasta" i "masna", dok ga je predsjedavajući Reiner slušao - bez reakcije. Na kraju mu je i zahvalio na "iznošenju stajališta." Na noge su se digle Peović, SDP-ova Andreja Marić i Ivana Kekin (Zeleno-lijevi blok) traživši od Reinera da reagira. I jest - tako što je opomenu dobila Kekin.

Izvrijeđao je Prkačin i zastupnicu Zeleno-lijevog bloka Uršu Raukar Gamulin nazvavši je nakazom. Gamulin mu je iz klupe dobacila da ga može sram biti, a Reiner je opomene udijelio i njemu i - njoj.

S prve ovotjedne sjednice Jandroković je izbacio i Mostovog Nikolu Grmoju, koji se posvađao sa Zekanovićem nazvavši ga glupanom. Nastavio je s verbalnom paljbom po HDZ-u i ocjenama da su veleizdajnici. Dok je on nabrajao, Jandroković je nizao opomene jednu za drugom do četvrte i smjera prema vratima obzirom na oglušivanje s druge strane, a onda opet, kao i kod Peović, i do pete, koja zabranjuje vraćanje u sabornicu i drugi dan.

Serija naziva "leteći zastupnici" nastavila se i sutradan. Ovog puta pod palicom Reinera, koji je u razmaku od svega nekoliko minuta izlaz prema vratima pokazao dvojici HSS-ovaca - Kreši Beljaku i Željku Lenartu. Šef HSS-a nije odustajao od rasprave i naglašavanja da je HDZ kriminalna organizacija, a kako ga nije mogao ušutkati Reiner mu je opalio pet opomena. Grmoja se danas vraća u klupe, a Beljak će u svoju moći tek idućeg tjedna. Reiner je čak Lenartu upao u riječ i udijelio opomenu ne dopustivši mu da završi rečenicu, iako je sat na zidu pokazivao da ima još nekoliko sekundi vremena. HSS-ov zastupnik mu je pokušavao objasniti da mu je ukrao vrijeme, a opomena s izbacivanjem ga je toliko naživcirala da se zainatio i rekao - neće ići.

- Neću otići, morat ćete me iznesti van. Stvarno ste prevršili mjeru, a mi iz oporbe da šutimo i šutke izlazimo iz ove sabornice van. Neću izaći van, zovite stražu, ali ja neću izaći van. Već danima nas bacate van, ne date nam govoriti, zar mislite da ćete nam začepiti usta? Nećete, nećete - ogorčeno je vikao Lenart.

Već je i straža došla, ali Lenart se nije dao sa svog mjesta. Pa je Reiner i njega kaznio zabranom ulaska u sabornicu dva dana.

- Svi šutite i šutke izlazite van, do kad to tako - pitao je oporbu i ipak izašao van ne želeći raditi probleme djelatnicima Sabora. Reiner je tada odredio pauzu od 15 minuta dok se svi malo ne ohlade i upristoje.

A pune su ruke posla, sjećamo se, imali s Ivanom Pernarom iz Živog zida. U saborskim klupama sjedio je od 2016. do 2020. i drži rekord kao zastupnik koji je najviše bio izbacivan iz sabornice u povijesti Sabora. Čak je dva dana za redom morao napustiti sabornicu, u svega mjesec dana tri puta, a u četiri godine mandata više od 10 puta je od Jandrokovića, Reinera i Milijana Brkića dobio naređenje da izađe van. Govorenjem bez dopuštenja i o temama koje nisu na dnevnom redu, jedenjem u sabornici, nazivanjem HDZ-ovaca lopinama, spominjanjem brojnih afera, kritiziranjem pravosuđa, EU iritirao je i dovodio do ludila predsjedavajuće. U nekoliko navrata se i oglušio pa je više puta izašao kroz vrata na rukama straže nego svojim nogama. Prenosio je to i uživo na društvenim mrežama. Doslovno su ga morali izbacivati i u prisustvu premijera, a jednom i uz kolegu Ivana Vilibora Sinčića. Stražu je po Pernara zvao čak i potpredsjednik iz redova SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Podijelili su HDZ-ovci u ova dva saziva dosta crvenih kartona, ponajviše mostovcima. Miro Bulj, jedan od najaktivnijih zastupnika od svih, ima iza sebe i pozamašan broj izrečenih kazni udaljavanja sa sjednice, a HDZ-ovci su ga zadnjih par mjeseci sve češće počeli kažnjavati izbacivanjem. Ni gore spomenutom Grmoji izbacivanje nije strano, dok je Nino Raspudić je na ovaj način kažnjen jednom. U dva navrata su izlaz iz sabornice HDZ-ovci naložili i Domagoju Hajdukoviću, Reiner, koji očito voli izbacivati, na dva je dana izbacio i Daliju Orešković i to usred govora o rektoru Damiru Borasu ne dopustivši joj da završi, ali i Bojana Glavaševića, koji je inzistirao od njega odgovor zašto u tom trenutku sjedi u Saboru umjesto na sjednici Savjeta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predstavlja Sabor. Da napuste klupe u svega par mjeseci najkraćeg saziva, onog kad je Tihomir Orešković dovučen da bude premijer, naložio je i SDP-ovcima Peđi Grbinu i Nenadu Staziću te Stipi Petrini. Jandroković je dva puta izbacio i Karolinu Vidović Krišto. Izbacivali su i Hrvoja Zekanovića kada je propitkivao HDZ-ovce i vladajuću većinu, zbog čega je i sam negodovao istaknuvši da Jandroković vodi sjednice ovisno kakve je volje. Sad je ponovno član te vladajuće većine. U Saboru je sjedio i Željko Glasnović, koji je imao more skandaloznih izjava, dobacivanja iz klupe pa i situcija na rubu incidenta unošenjem zastupnicima u lice, a rijetko kad je dobio i opomenu, a kamoli mjeru udaljenja sa sjednice.

Istina je da zastupnici znaju zloupotrebljavati dizanje pločice s povredom Poslovnika za odgovaranje jedni drugima i u tome prijeći svaku granicu pristojnog govora, kao što se znaju oglušiti na opomene predsjedavajućih pa dobacivati iz klupa, ali je i činjenica da nikada ovoliko izbacivanja u tako kratkom periodu nije bilo. U svega četiri dana zasjedanja četiri zastupnika, u jednom danu čak dva.

Oporba to vidi kao posljedicu nervoze vladajućih.

- Predsjednik Sabora se od pristojnog čovjeka pretvara u autokrata. HDZ-ovci postaju vrlo nervozni, steže se obruč. Mi ćemo i dalje zajedno, bez obzira na razlike, prokazivati kriminal HDZ-a - poručuje SDP-ova Mirela Ahmetović.

Dok s druge strane, negoduju iz oporbe, vladajući od svojih predsjedavajućih dobiju tek opomenu. Nekada niti to, a gotovo nikada ne opomenu s oduzimanjem riječi. Samo jednom se dogodilo da je Jandroković izbacio vladajućeg člana i to iz svoje stranke - Josipa Đakića.

- Odnos predsjednika i potpredsjednika Sabora iz redova HD-Za prema opozicijskim zastupnicima je vidljivo šikanirajući. Imamo situaciju da su u dva dana svo troje zastupnika kluba HSS-a i RF-a izbačeni sa sjednice. Primjerice, kolegica Peović izbačena je zbog iznošenja političkog stava da je HDZ-ova vlada kvislinška. Evidentno je da HDZ koristi Poslovnik Sabora na način da ušutka opoziciju posebno kad se radi o raspravama o HDZ-ovim korupcijsko kriminalnim aferama - kaže predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

Zastupnica Centra Dalija Orešković najavila je kako će zbog ovakvog ponašanja predsjedavajućih podnijeti i prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

- Kolegi Lenartu ste upali u riječ prije nego je isteklo njegovih 30 sekundi, povrijedili ste Poslovnik, na takav način se nemate pravo ponašati. Nigdje nisam našla u Poslovniku pravo da prestanak zasjedanja nastupi dok se svi malo ne ohladimo, a tražite od ostalih zastupnika da ga poštujemo. Do hlađenja, metkom u čelo po mogućnosti, jeste to možda htjeli reći - ukazala je Orešković Reineru.

Predsjednik Sabora, pak, smatra da oporba prelazi crtu demokratske rasprave te ocjenjuje govor Katarine Peović kao govor mržnje.

