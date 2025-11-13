Okrugli stol o Vukovaru: 'Svim dragovoljcima trebalo bi priznati 20-postotni invaliditet'

Vukovar je bio izuzetno kompliciran za obranu, ali njegovi branitelji pokazali su izuzetnu hrabrost i ustrajnost, istaknuto je na okruglom stolu "Vukovar, mjesto posebnog pijeteta - moj izbor i u dobru i u zlu" u Saboru u četvrtak, u organizaciji Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Na okruglom stolu istaknuta je herojska obrana hrvatskih branitelja koji su nevjerojatnom hrabrošću i ustrajnošću branili grad i njegove građane od agresije pobunjenih Srba potpomognutih JNA.

Kao gosti sudjelovali su i neposredni sudionici ratnih događanja tijekom opsade Vukovara 1991., a svoja su sjećanja na te dane iznijeli vukovarski branitelji Tomislav Zadro, Ante Deur i Predrag Mišić.

Zagreb: Održan okrugli stol "Zakonska zaštita Deklaracije o Domovinskom ratu" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Damir Markuš osudio je optužbe da su branitelji bili nacisti, fašisti i da su Jean-Michel Nicolier i drugi strani dragovoljci bili plaćenici rekavši da da su oni željeli pomoći u obrani Hrvatske i trebalo bi im podići spomen- obilježje.

Sa skupa je zatražio je da se svim dragovoljcima prizna 20 postotni invaliditet.

Marijan: U Vukovaru je omjer agresora i branitelja bio 13:1, kao nigdje na bojištima u Hrvatskoj

Povjesničar, znanstveni savjetnik iz Hrvatskog instituta za povijest, dr. Davor Marijan, iznoseći kronologiju zbivanja, rekao je da je Vukovar bio izuzetno kompliciran za obranu s obzirom na izduženost uz granicu na Dunavu i moglo mu se pomoći samo iz Vinkovaca. Vukovar je u rujnu 1991. branilo oko 1500 branitelja i taj je broj narastao na 1800, da bi pred pad grada bio oko 750, rekao je Marijan.

S druge strane, u napadu na grad sudjelovalo je oko 7800 pripadnika agresorske vojske i pobunjenih Srba da bi ih na kraju bio oko 12.000, a omjer oko 13:1, i nije bio takav nigdje drugdje na cijelom bojištu do Dubrovnika.

Zagreb: Održan okrugli stol "Zakonska zaštita Deklaracije o Domovinskom ratu" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon zbivanja u Pakracu i Plitvicama u ožujku te pogibije 12 hrvatskih redarstvenika u svibnju 1991. JNA počinje demonstraciju vojne sile koja daje snažan impuls djelovanju pobunjenih Srba.

Od 25. kolovoza počinje prava bitka za Vukovar nakon što je da ranije srušen zrakoplov JNA, a od sredine rujna kreću kontinuirani napadi, rekao je Marijan te napomenuo da se 19. rujna raspala napadna operacija JNA koja nakon toga mijenja plan i kreću napadi na zapadnu Slavoniju, Zadar i Dubrovnik.

U Vukovaru je poginulo 2700 branitelja i civila, tri mjeseca je odlijevao i omogućio pripremu obrane ostatku Hrvatske

U Vukovaru je poginulo je oko 2700 hrvatskih branitelja i civila, odolijevao je napadima gotovo tri mjeseca mimo svih očekivanja i predviđanja omogućivši pripremu obrane ostatku Hrvatske koja je sa četvrtinom potrebnog oružja i streljiva izdržala rat, naglasio je Marijan.

Saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe s ponosom je istaknuo da su u Saboru, osim njega, još četvorica zastupnika vukovarski branitelji - Tomislav Zadro, Ante Deur, Tomislav Josić i Predrag Mišić.

Zagreb: Održan okrugli stol "Zakonska zaštita Deklaracije o Domovinskom ratu" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Evocirao je sjećanja na borbe na Trpinjskoj cesti kasnije nazvanoj "grobljem tenkova" u kojima su sudjelovale postrojbe "Žuti mravi" i "Pustinjski štakori" te njegov "Turbo vod" na koji je posebno ponosan jer se održao do samog pada grada. A još 19. studenoga uništili su zadnji JNA tenk, kad je već JNA ušla u bolnicu.

To je bilo veličanstveno s onim što smo imali, osim srca i motiva da branimo svoje, poručio je.

Podsjetio je na legendarnog zapovjednika obrane Vukovara Blagu Zadru kojeg su smatrali drugim ocem, prijateljem, a tek onda zapovjednikom. Bili smo zadnji hrvatski vojnici koji su se povlačili prema kombinatu Borovo na oko 100 metara ispred četnika skupljajući civile kako bi organizirali predaju. U staroj obućari vidjeli smo te brojne ljude koje smo spasili i shvatili da se za njih vrijedilo boriti, poručio je Ćipe.

Penava (DP): Branitelji su pokazali neizmjernu hrabrost, a neke od njihovih priča nikad neće biti ispričane

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava rekao je da bi od 2717 žrtava Vukovara trebalo istražiti koliko od njih je stradalo nakon okupacije grada te ulogu pete kolone. Branitelj su pokazali neizmjernu hrabrost i, nažalost, neke od njihovih priča neće nikad biti ispričane, rekao je Penava osudivši podcjenjivanje, neshvaćanje i mržnju.

Prigodnim su se riječima skupu obratili i predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane Josip Đakić, te državni tajnici Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić i Ministarstva kulture Dražena Vrsaljko.