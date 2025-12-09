Okupljaju se desničari u potrazi za svojim 'Judinim škudama'

Onda kad ne prijete ustavnom poretku, manjinama, građanima i čitavom društvu, hrvatski desničari znaju često zabavljati javnost.

Pa tako ni ovoga tjedna nisu iznevjerili očekivanja.

Predstavljajući novi savez desničarskih oporbenih stranaka koji danas potpisuje memorandum o suradnji, lider Hrvatskih suverenista i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček objasnio je zašto nisu uputili pozivnicu Domovinskom pokretu.

"Oni koji su se prodali za Judine škude neka ostanu tamo gdje jesu. U naš savez ne pripadaju", poručio je Pavliček.

Njegova izjava prilično je zanimljiva, da ne kažemo zabavna, s obzirom da novi savez desnice čine stranke koje su se, prije ili kasnije, na ovaj ili onaj način, prodale za te famozne Judine škude.

HDZ (ne) smrdi

Recimo, Pavliček je u Vukovaru koalirao s Plenkovićevim HDZ-om kako bi se formiralo Gradsko vijeće i izbjegli ponovljeni izbori s neizvjesnim ishodom.

U tom savezu je i DOMiNO, okupljalište raskoljenih članova Domovinskog pokreta koji su se nakon prošlih parlamentarnih izbora zajednički prodali HDZ-u i pomogli Plenkovića treći puta dovesti na vlast, a onda se razišli s drugovima i završili u oporbi. I to nakon što su, kako bi rekao Plenković, koketirali s mogućnošću da oni nadomjeste DP-ove mandate ako bi Plenković naložio tajnici da napiše ostavke ministrima Domovinskog pokreta.

U tom savezu je i Zlatko Hasanbegović, bivši HDZ-ov ministar kulture, ali i osoba koja nije imala ništa protiv toga da ga Andrej Plenković na svojim prvim izborima u svojstvu šefa HDZ-a instalira na izbornu listu za Hrvatski sabor.

Možda je Juda, ali su i škude.

U izborni savez ugurao se i HSP koji je godinama, s većim ili manjim uspjehom, lebdio u HDZ-ovoj orbiti. Naravno, onda kad je HSP uopće imao priliku pregovarati o Judinim škudama i kad HDZ nije rasturao HSP na sve moguće načine i oblike.

Mostove škude

A desničarska koalicija ne bi bila to što jest kad ne bi u svoje okrilje pozvala i Most. A znamo koliko puta se ta stranka prodala Judi za njegove škude.

Stoga nije jasno odakle toliki prezir prema Domovinskom pokretu koji je imao tu (ne)sreću da se "proda za Judine škude"?

Vjerojatno iz pukog jala i zavisti što se ove oporbene stranke nisu još uspjele prodati tom Judi jer ih Juda nije želio ili škuda nije bilo ili s tim Judom šuruju na nižim razinama.

Ne samo da su svi navedeni desničari u ovom ili onom aranžmanu HDZ-u držali ljestve ili torbu s novcem ili ruke u Saboru ili leđa na izborima ili vlast u gradovima ili poziciju u društvu, već bi ova koalicija vrlo rado uskočila na mjesto Ivana Penave i Domovinskog pokreta kad bi im se ukazala prilika.

U tome i jest poanta ovog desničarskog grupiranja na političkoj sceni.

Bazen glasova

Trebao bi se stvoriti bazen glasova desno od HDZ-a, nakon što se Domovinski pokret kompromitira svojim savezom s Plenkovićem, u koji će HDZ biti prisiljen uroniti kako bi se domogao vlasti ili održao na njoj, baš kako je to Plenković morao učiniti u proljeće 2024. godine ulazeći u krevet s onima koje je optuživao da inspiriraju atentatore na Vladu i koji su protiv njega podizali kaznene prijave.

HDZ nikada više neće moći formirati vlast samostalno, a još manje će računati na pomoć ljevice, pa mu ostaju samo udruženi desničari da mu daju ruku i pridrže ljestve.

Svi oni naprosto čekaju svog Judu i njegove škude.