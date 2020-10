Španjolska će uvesti izvanredno stanje: 'Trajat će pola godine'

<p>Španjolski premijer <strong>Pedro Sanchez</strong> u nedjelju je najavio uvođenje izvanrednog stanja u predstojećem šestomjesečnom razdoblju, a pratit će ga i policijski sat u cijeloj zemlji, s izuzetkom Kanarskog otočja.</p><p>- Situacija kroz koju prolazimo je ekstremna - rekao je Sanchez u televizijskom obraćanju svojim sugrađanima nakon izvanrednog sastanka Vijeća ministara.</p><p>Ukupan broj slučajeva zaraze u Španjolskoj iznosi više od milijun i zemlja se upravo suočava s naizgled nekontroliranim porastom broja novozaraženih.</p><p>Sanchez je kazao da je u takvom kontekstu uvođenje "izvanrednog stanja najučinkovitija mjera za ispravljanje krivulje zaraze".</p><p>Istaknuo je da će stanje pripravnosti u početku trajati 15 dana, kako je i predviđeno Ustavom te da će nakon toga od članova Zastupničkog doma tražiti njegovo produljenje do početka svibnja. Pritom je spomenuo 9. svibnja kao datum završetka izvanrednog stanja u državi.</p><p>Kada je posrijedi policijski sat, šef španjolske vlade rekao je da će on u načelu trajati od 23 do 06 sati ujutro, uz mogućnost da određene regije pomaknu za sat naprijed ili natrag njegov početak ovisno o stanju u regiji. Izuzetak će predstavljati samo Kanarski otoci zbog malog broja zaraženih koronavirusom, rekao je premijer.</p>