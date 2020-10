U Hrvatskoj je 2421 novi slučaj! Šesti dan zaredom pada rekord

Stožer je u nedjelju objavio nove podatke o broju zaraženih. U protekla 24 sata imamo 2421 novi slučaj. Preminulo je osam pacijenata. Od ponedjeljka idu nove mjere i novi način testiranja u Zagrebu

<p>U posljednja 24 sata zabilježen je 2421 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 11.144, objavio je stožer u nedjelju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Još jedan crni rekord: Potvrđen 2421 novi slučaj</strong></p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/najgori-dan-u-hrvatskoj-imamo-cak-2242-zarazenih-koronom-723991" target="_blank"><strong>Jučer smo imali 2242 novooboljela</strong></a> što znači da šesti dan zaredom, od 20. listopada, padaju crni rekordi. Među više od 11 tisuća aktivno oboljelih, 825 pacijenata je na bolničkom liječenju, na respiratoru je njih 58.</p><p>Umrlo je osam ljudi.</p><h2>Broj zaraženih u zadnjih tjedan dana</h2><h2>Pogledajte video: Proveli smo dan u korona bolnici</h2><h2>Od ponedjeljka nove mjere</h2><p>Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 36.380 zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 437 ljudi preminulo, ukupno se oporavilo 24.799 ljudi, od toga 1014 u posljednja 24 sata.</p><p>U samoizolaciji je trenutno 28.177 ljudi.</p><p>Do danas je ukupno testirano 445.568 ljudi, od toga 8520 u posljednja 24 sata.</p><p>Kako svakim danom raste broj oboljelih, Vlada je najavila kako će Stožer uvesti nove mjere koje će vrijediti od ponedjeljka. One bi se trebale odnositi na smanjivanje broja ljudi na svadbama, na ograničavanje bliskih kontakata među ljudima, a to se odnosi na kontakt u zatvorenom na manje od dva metra te na otvorenom na manje od metar i pol. </p><p>Sve će mjere pratiti i inspekcije i policija, najavio je ministar Božinović.</p><h2>Nema više dolaska na test bez prijave na internetu</h2><p>Od ponedjeljka, 26. listopada 2020. godine, na testiranje će građani, neovisno dolaze li na uputnicu ili uz plaćanje, moći doći isključivo uz prethodnu narudžbu putem online platforme kojoj je moguće pristupiti na https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar.</p><p>Testiranje će biti od ponedjeljka do subote od 10.00 do 14.00 sati te nedjeljom i blagdanima od 8.00 do 10.00 sati.</p><p>Poslovni korisnici i dalje narudžbu trebaju zatražiti putem adrese e-pošte covidtest@stampar.hr.</p>