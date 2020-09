Okusi djetinjstva: Ovi ljudi rade vrhunski prirodni sirup, a znamo i gdje ga možete kupiti

Pavle Švaić svoj je OPG Agropošta osnovao 2004. godine, a oduvijek je imao afiniteta prema samoniklom bilju. Mnogi kupci uživaju u sirupima od kadulje, malina, jagoda, limuna, lavande, mente...

<p>Domaći prirodi sirupi i sokovi raj su za nepce. Još kad znate da kupujte domaće, znate da kupujete zdravlje. Zna to dobro Pavle Švaić iz Jablanovca u blizini Zagreba, koji je živi dokaz da sreća prati hrabre. Od bake je “posudio” recept za sok od bazge i osnovao brend Agropošta. Iako je imao siguran posao, riskirao je - dao je otkaz i posvetio se proizvodnji sirupa. Bazgu su tako spasili od zaborava, gusti malinovac pun zrelih bobica oborit će vas s nogu, limun dolazi s jadranskih otoka, a lavanda i kadulja rezervirane su za one istančanijeg ukusa. Tu su i ostali okusi u kojima će uživati cijela obitelj. </p><p><strong>Pavle Švaić svoj je OPG Agropošta osnovao 2004. </strong>godine, kad je u fokusu bio uzgoj lješnjaka, a ljubav prema sirupima i prirodnim sokovima došla je malo poslije. No afinitet prema samoniklom bilju, gljivama i šumskim plodovima, spremanju zimnice i kuhanju – objašnjava Pavle Švaić – oduvijek je bio prisutan.<br/> - Baka Nevenka kao vrlo mlada, tijekom 2. svjetskog rata, pobjegla je u šume i ondje se skrivala te je morala naučiti prehraniti se. Tad je stekla mnogo znanja o sakupljanju bilja i branju gljiva, koje je poslije prenosila na nas djecu - objašnjava vlasnik Agropošte. <br/> Bakina prijateljica Zorka također je bila ekspert za bilje, nastavlja Pavle Švaić te dodaje kako su supruga i on prvi put kod nje probali sirup od kadulje i zaljubili se u njega.</p><p><br/> - Supruga Mirela i ja danima smo govorili kako je bio fin i poseban te smo odlučili pokušati proizvesti malo veću količinu. Kako smo se baš bili vjenčali, ostalo nam je nešto novca od svadbe i njega smo investirali u proizvodnju. Prve godine nismo napravili odličan sirup i odlučili smo da ga nećemo stavljati u prodaju nego ga dati kao hranu za pčele. Kako smo imali recepte za bazgu iz bakina dnevnika, a bazga je baš bila počela cvasti, probali smo s bazgom, koja je ispala odlično te smo napravili 7500 litara sirupa - prisjeća se uspješni vlasnik.<br/> <strong>Njihova se ideja vrlo brzo počela realizirati </strong>te im je prijatelj Neven osmislio brend Agropošta, a supružnici Švaić vrijedno su nastavili proizvoditi sirupe od kadulje, malina iz bakina vrta, limuna, lavande, mente i jagode. Nakon uspješnih suradnji s ugostiteljskim objektima 2014. godine počeli su se okretati vanjskom tržištu, a danas izvoze oko 80% proizvodnje na tržišta Nizozemske, Francuske, Engleske, SAD-a, Austrije, Mađarske, Češke i Belgije, ističe Pavle Švaić. <br/> <strong>Unatoč uspješnom izvozu na inozemna tržišta,</strong> predstavljanju na mnogim stranim sajmovima i suradnji s ugostiteljima, ovogodišnja situacija s koronavirusom jako ih je pogodila tijekom ožujka i travnja, no Švaić ističe kako se situacija normalizirala i trenutno im vrlo dobro ide.</p><p>- Nama je <a href="https://www.konzum.hr/najbolje-iz-hrvatske?utm_source=24sata&utm_medium=refferal&utm_campaign=najboljeizhrvatske&utm_term=opg_agroposta#odabrani-domaci-proizvodi" target="_blank">plasman kroz Konzum</a> donio proširenje tržišta maloprodaje na skoro cijelu Hrvatsku. Uglavnom smo prodavali u Zagrebu, gdje ima mnogo delikatesnih prodavaonica koje nude zaista posebne proizvode, ali nažalost, izvan Zagreba nema takvih prodavaonica i Konzum nam je omogućio da plasiramo svoje proizvode u cijeloj Hrvatskoj - napominje Pavle Švaić i dodaje kako mu je jako drago što je veliki lanac poput Konzuma odlučio pokrenuti <a href="https://www.konzum.hr/najbolje-iz-hrvatske?utm_source=24sata&utm_medium=refferal&utm_campaign=najboljeizhrvatske&utm_term=opg_agroposta" target="_blank">projekt Najbolje iz Hrvatske </a>i udružiti se s malim hrvatskim proizvođačima.<br/> <strong>- Jako je pohvalno da Konzum prati trendove u svijetu </strong>jer gotovo svi veliki lanci u zadnjih nekoliko godina žele nuditi i proizvode manjih proizvođača i izlaze im u susret s uvjetima prodaje - ističe Pavle Švaić.<br/> Konzumu su podrška i podupiranje domaćih poljoprivrednika i OPG-ova oduvijek bili prioriteti, pa zato njeguju suradnju s više od 600 malih i velikih dobavljača iz Hrvatske i više od 3000 kooperanata. Upravo<a href="https://www.konzum.hr/najbolje-iz-hrvatske?utm_source=24sata&utm_medium=refferal&utm_campaign=najboljeizhrvatske&utm_term=opg_agroposta" target="_blank"> zahvaljujući suradnji s proizvođačima iz cijele Hrvatske</a>, na Konzumovim policama kupci svakodnevno mogu pronaći više od 75 posto proizvoda domaćeg podrijetla, a u nekim svježim kategorijama, kao što su voće i povrće, meso te pekarski proizvodi, taj se broj penje i na više od 80 posto. </p>