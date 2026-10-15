Oleg Butković odgovorio Vučiću: 'Idi bre pa se leči'

Stižu reakcije na teške i ozbiljne optužbe iz Beograda kako se Hrvatska miješa u unutarnjopolitičke procese Srbije i nadolazeće izbore.

Na teške optužbe reagirao je i ministra mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na Facebooku.

- Idi bre pa se leči - kratko je odgovorio ministar Butković Aleksandru Vučiću koji je Hrvatsku optužio za uplitanje u predizbornu kampanju.

Podsjećamo, Vučić je izjavio da je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova uputilo prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u izbore u Srbiji, dodavši da je to trebalo učiniti „možda tisuću puta do sada”.

- Važno je da ostane trag da smo znali da se Hrvatska najotvorenije miješala u naš izborni proces. Dakle, uputili smo prosvjednu notu. Samo da kažemo: nijedna se zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao Hrvatska u naše. Nikada. Mislim da bi to ljudima trebalo mnogo toga pokazati, predstaviti i prikazati - rekao je Vučić.