Stručnjak za 24sata o Vučiću: Njemu su Hrvati za sve krivi

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji.

U noti se, kako navodi RTS, ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji.

Istaknuta je zabrinutost zbog, kako se navodi, jednostranog predstavljanja političkih prilika i njihovog povezivanja s regionalnom stabilnošću. U noti se, prema izvješću RTS-a, naglašava da takvi postupci ne pridonose međusobnom povjerenju i dobrosusjedskim odnosima.

Prema vijesti objavljenoj na portalu Večernjih novosti, prosvjedna nota upućena je zbog najgrubljeg miješanja u izbore u Republici Srbiji kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Republici Hrvatskoj, koje se odnosi na unutarnje političke prilike u Srbiji.

Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji

Stručnjak za informacijske operacije, sigurnosne sustave i hibridne prijetnje, te bivši pripadnik SOA-e, Gordan Akrap govori nam da se radi o galvanizaciji biračkog tijela.

- Njemu su Hrvati, Albanci i Bošnjaci stalno krivi za sve što se događa. Tako pokušava okupiti biračko tijelo, a sebe prikazati kao jedinog spasitelja srpstva kao što je Milošević radio 90-ih. Smatram da mu dajemo previše pažnje što mu odgovara. Treba ga pustiti da se davi u posljedicama svega što je napravio. On nama nije bitan jer on ima veće probleme od Hrvatske, on ima potpuno druge probleme i izazove i mora računati što će se dogoditi ako izgubi izbore - rekao je Akrap.