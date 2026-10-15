Obavijesti

News

Komentari 20
PROSVJEDNA NOTA

Stručnjak za 24sata o Vučiću: Njemu su Hrvati za sve krivi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Stručnjak za 24sata o Vučiću: Njemu su Hrvati za sve krivi
Foto: Antonio Ahel
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. 

U noti se, kako navodi RTS, ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. 

Istaknuta je zabrinutost zbog, kako se navodi, jednostranog predstavljanja političkih prilika i njihovog povezivanja s regionalnom stabilnošću. U noti se, prema izvješću RTS-a, naglašava da takvi postupci ne pridonose međusobnom povjerenju i dobrosusjedskim odnosima.

bijesan na susjede Vučić opet cmolji: Nitko se nikada nije tako miješao u izbore kao Hrvatska
Vučić opet cmolji: Nitko se nikada nije tako miješao u izbore kao Hrvatska

Prema vijesti objavljenoj na portalu Večernjih novosti, prosvjedna nota upućena je zbog najgrubljeg miješanja u izbore u Republici Srbiji kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Republici Hrvatskoj, koje se odnosi na unutarnje političke prilike u Srbiji.

Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji

Stručnjak za informacijske operacije, sigurnosne sustave i hibridne prijetnje, te bivši pripadnik SOA-e, Gordan Akrap govori nam da se radi o galvanizaciji biračkog tijela.

 - Njemu su Hrvati, Albanci i Bošnjaci stalno krivi za sve što se događa. Tako pokušava okupiti biračko tijelo, a sebe prikazati kao jedinog spasitelja srpstva kao što je Milošević radio 90-ih. Smatram da mu dajemo previše pažnje što mu odgovara. Treba ga pustiti da se davi u posljedicama svega što je napravio. On nama nije bitan jer on ima veće probleme od Hrvatske, on ima potpuno druge probleme i izazove i mora računati što će se dogoditi ako izgubi izbore - rekao je Akrap.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'
VAPAJ OBOLJELIH VUKOVARKI

Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'

'Bolnica ne želi dati dr. Begoviću da radi, a sve na štetu nas pacijentica', kažu nam pacijentice. Evo što su nam rekli iz Uprave i kirurg dr. Begović.
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac
Pogledajte fotke nereda u Splitu
GRAD NIJE SPAVAO

Pogledajte fotke nereda u Splitu

SPLIT - Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026