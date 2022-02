Jako je teško bilo napustiti naš dom, posao... Djevojčice su napustile školu. Do zadnjeg trenutka nadali smo se da se ovo neće dogodili, a onda smo se ipak odlučili na odlazak. Putovale smo 36 sati. Bilo je naporno, ali sad smo na sigurnom – priča nam Andriana Porytko (33), koja je sa svoje dvije djevojčice, Sofijom (11) i Solomijom (8) u nedjelju poslijepodne stigla u Split.

Riječ je o obitelji radnika Brodosplita iz ukrajinskog grada Lviva, a s njima je do Splita putovala još jedna ukrajinska obitelj, žena i četvero djece iz Ternopila, čiji otac također radi u škveru. Po njih je na hrvatsku granicu stigao škverski kombi, a smješteni su u zgradi u krugu brodogradilišta.

- U našem gradu je zasad mirno, ali stalno odjekuju sirene, ljudi bježe u podrume. Tamo sam ostavila majku i oca, djevojčicama je bilo teško rastati se od njih. I moji roditelji se boje, ali su ostali, strašno je ovo što se događa. Jako smo zahvalni Brodosplitu što nam je pružio smještaj – kaže nam Andriana dodajući kako je njihovoj zemlji sada svaka pomoć dobrodošla.

Kao pripomoć u prijevodu s ukrajinskog, s nama je, dok smo razgovarale, bio Oleksandr Polovnikov (22), također djelatnik u Brodosplitu. Njegov otac također tu radi. On je prije dva tjedna otišao na godišnji u Ukrajinu, i sada više ne može natrag.

- Ma ni ne želi više napustiti Ukrajinu, razumijete vi to. Bojim se za njih. I ja ću isto otići ako se ovo ne riješi u idućih nekoliko dana. Idem u rat, da. Imam mlađeg brata, neće on ići u rat, ja moram. Što ja imam tu raditi, a obitelj mi je tamo. U mom gradu, Netishynu, također je mirno zasad, ali ja bih išao bez obzira na to – kazuje nam Oleksandr čiji su prijatelji već na bojišnicama.

- Situacija je loša, Rusi koji napadaju... ove koji su uhvatili... ni ne znaju zašto su došli tu ratovati. Govore da ih je poslalo, da nisu to željeli – kaže nam Oleksandr koji u Splitu radi dvije godine.

Boško Ramljak, savjetnik uprave za korporativnu sigurnost Brodosplita, potrudio se da ukrajinske obitelji dobiju toplu dobrodošlicu, a djecu da čekaju igračke.

- Još dvije obitelji su gore na granici, njih ćemo također dovesti u 'škver', a jedna obitelj ima dijete s invaliditetom. Ako ovo potraje, pomoći ćemo im da djecu upišu u škole i da se integriraju u društvo. Mi smo im na raspolaganju za bilo koju vrstu pomoći, rekli su da za sada sve imaju – kaže nam Ramljak dodajući kako je u Brodosplitu zaposleno sedam radnika iz Ukrajine.

U Motelu Plitvice na zagrebačkoj obilaznici trenutačno je osam ljudi, od toga troje djece.

Teško je reći kako su oni točno, svaki dan je drugačiji, s nestrpljenjem i strepnjom čekaju vijesti iz Ukrajine, prate kakva je situacija, gdje su njihovi bližnji, jesu li na sigurnom... Teško im je jako nositi se sa svim tim, jako je velik taj osjećaj neizvjesnosti, priča nam Marija Juzbašić (32), psihologinja Crvenog križa koja se s kolegama brine o izbjeglicama koje su proteklog vikenda stigle u Motel Plitvice.

Ne znaju što će se dalje događati, kakvo će biti njihovo sutra i normalno je da su zabrinuti i ustrašeni, dodaje Marija. Trenutačno je u motelu osam ljudi, od toga troje djece. Volonteri crvenog križa, kojih je u ponedjeljak ujutro bilo desetak, brinu o njima, pružaju im psihosocijalnu podršku i kako Marija kaže, sve što je potrebno.

- Osigurali smo i prevoditelje preko Udruge Ukrajinaca u Hrvatskoj s kojom dosta dobro surađujemo. Dostupni su nam 24 sata dnevno, kako bismo svi skupa mogli što više možemo pomoći - ističe.

Crveni križ zasad nije dobio službene najave o dolasku još ljudi koji iz Ukrajine bježe pred ratom. Unatoč tome, u Osijeku je spremna prihvatna dvorana s oko stotinjak kreveta, a uskoro će biti i u Varaždinu.

Jučer su u prihvatni centar Osječko-baranjske županije stigle dvije obitelji, jedna petoročlana koja je nakon registracije otišla kod obitelji ili prijatelja u Vukovarsko-srijemsku županiju te jedna četveročlana koja je imala dogovoren smještaj na području OBŽ. Danas su stigle dvije obitelji, ukupno 7 osoba i ostale su na području OBŽ. U prihvatnom centru trenutno nema smještenih osoba. Ukupno jučer i danas stiglo je 16 osoba.

- Apeliramo na ljude da se, ako žele pomoći, najbolje za pomoć obrate najbližem Crvenom križu . zaključuje glasnogovornica Katarina Zorić.