Na Županijskom sudu u Splitu trio optužen za krijumčarenje banana u rashladnom dijelku kontejnera s bananama priznao je krivnju te se s Uskokom nagodio za blaže kazne. Oliver Čokara (47), u zatvor će na 6,5 godina, a kažnjen je i sporednom novčanom kaznom od 1,5 milijuna kuna koja je već uplaćena u državni proračun. Odakle mu novac za sada se ne zna.

Da su sudjelovali u krijumčarenju kokaina u bananama priznao je i Anđelko Oršulić (35) koji se također nagodio za kazne. Dobio je pet godina zatvora i mora uplatiti u državni proračun 400.000kn. Goran Bebić se nije nagodio te ide na suđenje, doznajemo od glasnogovornika splitskog suda. Sva trojica uhićeni su s kokainom koji su vadili iz rashladnog dijela kontejnera s bananama u Opuzenu u ožujku.

Optuženi su za krijumčarenje droge iznimne čistoće (80,6 posto), čija je ulična vrijednost najmanje 44,9 milijuna kuna, u sastavu zločinačkog udruženja.

Podsjećamo, teretili su se da su u razdoblju od ožujka 2020. do 6. ožujka 2021., na području Dubrovačko-neretvanske županije i Ekvadora, sukladno prethodnom planu i dogovoru povezali u zajedničko djelovanje s nepoznatom osobom iz Ekvadora te s još najmanje jednom osobom, kupcem, radi nabave i kupovine najmanje 56.166,5 grama kokaina, a potom i njegovog krijumčarenja iz Ekvadora u Hrvatsku preko luke Ploče te njegove daljnje preprodaje na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj.

U realizaciji plana i dogovora, nakon što je nepoznata osoba iz Ekvadora sukladno narudžbi sakrila kokain u rashladnom dijelu kontejnera u kojem je jedno trgovačko društvo preko luke Ploče iz Ekvadora uvezlo banane, prvookrivljeni Oliver Čokara je sa za sada nepoznatom osobom dogovorio kupoprodaju te droge i njeno preuzimanje. U tu svrhu se odvezao iz Zagreba u Metković gdje je kupio tri torbe, a potom u Opuzen gdje se sastao s Oršulićem i Babićem i predao im torbe radi preuzimanja kokaina iz kontejnera i prijevoza do kupca.

Potom je Čokara ostao u vozilu iz kojeg je radi nesmetanog preuzimanja droge putem radio veze nadzirao ulaz u prostor trgovačkog društva kako nitko ne bi prišao kontejneru, dok su Oršulić i Bebić ušli u unutrašnjost kontejnera i uz pomoć akumulatorskih bušilica odstranili iz ležišta metalni lim kako bi uzeli pakete kokaina, a zatim su pakete stavili u torbe kako bi ih predali Čokari koji ih je trebao predati kupcu. U tome su ih zatekli i spriječili policijski službenici koji su od Oršulića oduzeli putnu torbu s 17 paketa s ukupno 17.049,7 grama kokaina, od Bebića su oduzeli putnu torbu s četiri paketa s ukupno 1.001,1 grama kokaina, dok je naknadnom pretragom kontejnera pronađena putna torba s 23 paketa, a u prostoru rashladnog uređaja 16 paketa s ukupno 38.115,7 grama kokaina.

Čokara se tijekom prvog ispitivanja u Uskoku branio šutnjom da bi tijekom drugog ispitivanja, u nazočnosti svog odvjetnika, iznio obranu no nije želio odgovarati na pitanja tužiteljice.

- Mjesec dana prije događaja javio mi se poznanik iz Švicarske i ponudio posao u kojem bi mogao zaraditi. On je znao da sam u financijskim problemima jer mi je supruga vlasnica malog obiteljskog hotela opterećenog kreditima koji zbog situacije s Covidom-19 jako slabo posluje - rekao je Čokara.

Našao se s poznanikom koji mu je, tvrdi, rekao da bi u Metković trebao stići kontejner s 50-ak kg kokaina koje bi on trebao izvaditi iz kontejnera i prebaciti do Zadra. Za to mu je ponudio 50.000 eura, odnosno 1000 eura po kilogramu.

- Sada smatram da sam napravio najveću glupost u životu. Jako mi je žao što sam ovo učinio. Upropastio sam živote svoje djece, supruge , a i svoj život - rekao je Čokara tijekom ispitivanja.

Dodao je da je, kako nije bio vješt s provaljivanjem, angažirao Anđelka Oršulića. On je trebao izvaditi drogu iz kontejnera i prebaciti je u njegov auto. Za to ga je trebao nagraditi no nisu se dogovorili, tvrdi Čokara, o kojem bi se iznosu radilo. Petnaestak dana prije dolaska javili su mu broj kontejnera, ime firme koja ga uvozi i mjesto na koje će ga odvesti.

Čokara: Kokain sam trebao prevesti u Sukošan

- Kokain sam trebao prevesti u Marinu Sukošan pokraj Zadra i predati ga čovjeku koji me je angažirao no ime osobe ne želim reći zbog straha za moj i živote moje obitelji - ustvrdio je Čokara koga su branila tri odvjetnika, eksperta za kazneno pravo - Željko Gulišija, Ljubo Pavasović Visković i Fran Olujić.