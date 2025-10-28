Oluja stoljeća! Najjači uragan nosi sve pred sobom. Premijer Jamajke: Molim na koljenima!

Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak. S brzinama vjetra do 282 km/h, Melissa je uragan pete kategorije, maksimalne jačine. I još se pojačava
Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak
| Foto: Octavio Jones
Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak |
Foto: Octavio Jones
Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak
| Foto: Octavio Jones
Molim se na koljenima", rekao je premijer Jamajke Andrew Holness medijima, dodavši da je bio u kontaktu sa svjetskim čelnicima. "Čini se da se cijeli svijet moli za Jamajku", rekao je.
| Foto: Ron Przysucha
Stručnjaci upozoravaju da bi spori tempo uragana mogao značiti produljene obilne kiše u nekim područjima, povećavajući rizik od smrtonosnih poplava i klizišta
| Foto: Octavio Jones
Uragan Melissa donijet će 'katastrofalne i po život opasne brze poplave' na Jamajku, upozorava Nacionalni centar za uragane. Američka skupina očekuje između 40 i 80 cm kiše na Jamajci.
| Foto: Norlys Perez
Očekuju se razorni vjetrovi do 209 km/h koji će uzrokovati nestanke struje i izolaciju zajednica
| Foto: Octavio Jones
Foto Norlys Perez
Foto Octavio Jones
Foto CSU/CIRA & NOAA
Foto Norlys Perez
Foto Norlys Perez
Foto Norlys Perez
Foto Norlys Perez
Foto Norlys Perez
Foto Norlys Perez
Foto Norlys Perez
Foto Octavio Jones
Foto Octavio Jones
Foto Octavio Jones
Foto Octavio Jones
Foto Octavio Jones
Foto Octavio Jones
Foto Octavio Jones
Foto Octavio Jones
Foto Octavio Jones