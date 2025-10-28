Obavijesti

URAGAN MELISSA

Oluja stoljeća! Najjači uragan nosi sve pred sobom. Premijer Jamajke: Molim na koljenima!

Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak. S brzinama vjetra do 282 km/h, Melissa je uragan pete kategorije, maksimalne jačine. I još se pojačava
Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak | Foto: Octavio Jones
Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak | Foto: Octavio Jones
