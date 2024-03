Olujni udari juga, obilna kiša i nevrijeme u Dalmaciji: Za dvije regije narančasti meteoalarm!

U ponedjeljak će biti promjenjivo, u središnjim i istočnim krajevima i pretežno oblačno, povremeno s kišom. U prvom dijelu dana u Dalmaciji mjestimice će pasti obilni pljuskovi praćeni grmljavinom. U planinama još je ujutro moguć snijeg. Najmanje kiše na sjevernom Jadranu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Puhat će većinom slab vjetar, a na krajnjem istoku umjeren jugoistočni u okretanju na jugozapadni. U Dalmaciji će puhati jako i olujno jugo koje će slabiti i okrenuti na umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 11 i 16 °C, na istoku i malo viša.

Foto: DHMZ

Zbog olujnih udara juga, obilne kiše i grmljavinskog nevremena na snazi je narančasti meteoalarm u srednjoj i južnoj Dalmaciji.

U Zadru je, prema DHMZ-u, palo čak 163,6 litre kiše po četvornom metru. Kako piše Ivan Šolić poznat kao Mali Vakula, koji je zbog hobija postao najpoznatiji meteorolog amater u Hrvatskoj, to odgovara količini od pet obilnih kiša od 24 sata.

Istočna Hrvatska

Pretežno oblačno, povremeno kiša. Vjetar slab i umjeren jugoistočni, u Podunavlju moguće i jak, u okretanju na jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, najviša dnevna od 12 do 17 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, najviša dnevna od 10 do 13 °C.

Foto: DHMZ

Gorski kotar i Lika

Promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, u početku u Lici obilnijom. U najvišim predjelima moguća je susnježica i snijeg. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, najviša dnevna od 9 do 14 °C.

Istra

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice sa slabom kišom, uglavnom u drugom dijelu dana. Puhat će slab vjetar promjenjiva smjera, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni. More će biti malo, ujutro ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 8 do 11 °C, u unutrašnjosti Istre od 4 do 7 °C, a najviša dnevna od 12 do 15 °C.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Sjeverni Jadran

Promjenljivo oblačno, osobito poslijepodne sa sunčanim razdobljima. Lokalno može biti malo kiše, uglavnom na riječkom području. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, najviša dnevna od 14 do 16 °C.

Dalmacija

Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, u prvom dijelu dana ponegdje izraženijim i obilnim, osobito na jugu. Poslijepodne sunčana razdoblja. Jako i olujno jugo u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, najviša dnevna od 14 do 16 °C.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Promjenjivo do srijede

Promjenljivo, u sjevernim i istočnim krajevima do srijede i pretežno oblačno, a u četvrtak na Jadranu većinom sunčano. U utorak mjestimice kiša, na Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom, a zatim joj se vjerojatnost smanjuje, te se još očekuje uglavnom na istoku. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, osobito u srijedu, a ujutro na moru i bura. Dnevna temperatura bez veće promjene, jutarnja niža.

Foto: DHMZ