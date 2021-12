Novi soj koronavirusa "Omikron" donio je pomutnju diljem svijeta, dok brojke novozaraženih drastično rastu bez obzira na cijepljenje, zdravstveni djelatnici upozoravaju na nadolazeću "oluju omikrona". Dok mnoge države svijeta postrožuju mjere, Hrvatska je za blagdane čak i produžila vrijeme rada ugostiteljskih objekata. Sve to za HRT komentirali su Iva Pejnović Franović, predstavnica ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj i Marijo Parčina, mikrobiolog Sveučilišne bolnice u Bonnu.

- Europska regija suočava se s još jednom vrlo izazovnom zimom i povećanim brojem osoba koje su zaražene i s povećanim intenzivnim prijenosom koji sve više opterećuju zdravstveni sustav u mnogim zemljama. Nekoliko je mogućih razloga tome, prisutna je još uvijek dominantna, vrlo zarazna delta varijanta, postoji još uvije veliki broj ljudi koji nije cijepljen i koji su podložni ovom virusu, u zimskim mjesecima pogotovo u ovo blagdansko doba okupljamo se više u zatvorenim prostorima, a one mjere koje nam mogu pomoći u suzbijanju širenja ovog virusa, nošenje masaka i održavanje distance, su još uvijek neujednačene - ističe predstavnica ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj Iva Pejnović Franović.

Omikron bi mogao preuzeti dominaciju



- Omikron se širi i to brzo, i sada počinjemo uočavati tu jednu dosljednu sliku brzog povećanja prijenosa. On postaje dominantan, u nekim zemljama je već postao, i zaista možemo pretpostaviti da bi on mogao preuzeti dominaciju, ali još uvijek ne znamo to sa sigurnošću. Ono što očekujemo je daljnji porast broja slučajeva omikron varijante koji će se sve više širiti, no nije jasno hoće li i u kojoj mjeri nadmašiti deltu. Varijante su nešto što spada u evoluciju virusa, virus će to i dalje činiti ukoliko mu mi dozvolimo neometano daljnje širenje - upozorava Pejnović Franović.

Kod mlađih su većinom blaži oblici zaraze i simptoma

- Podaci koji nam pristižu govore da slučajevi koje smo promatrali u mlađim, zdravim dobnim skupinama koje su mobilne i cijepljene su nešto blaže kliničke slike, no on se može prezentirati od asimptomatske infekcije, blage infekcije, ima osoba kojima je potrebna hospitalizacija, a nažalost osobe su i umrle, prema tome nevezano koja je varijanta tu, sve one mjere koje postoje su još uvijek valjane bez obzira o kojoj varijanti govorimo. Važno je da zemlje mogu spriječiti širenje i omikrona i delta varijante, cjepiva nisu umjesto maski, distanciranja, i higijene ruku, to sve zajedno trebamo činiti dosljedno i na ispravan način - dodaje Iva Pejnović Franović.



- Znamo da se radi o virusu koji je zarazniji, virusu kod kojega su inkubacijska vremena kraća. Što se tiče dijagnostičkoga dijela naviknuti smo da kod osoba s prijašnjima varijantama da pozitivitet antigenog testa prestaje četvrti dan od početka simptoma, kod omikrona to traje dulje. Virus kao virus ima više šanse da se proširi, da se događaju "superspreader events", slučajevi kod kojih jedna osoba može zaraziti jako puno osoba - naglašava epidemiolog zaraznih bolesti i mikrobiolog Sveučilišne bolnice u Bonnu Marijo Parčina.