'Omogućit ćemo popust ne samo za djecu s teškoćama'

Ministar mora Oleg Butković najavio je u saborskoj raspravi o prijedlogu SDP-ova Arsena Bauka da se osigura besplatan trajektni prijevoz za djecu s teškoćama u razvoju, kako će Vlada sutra zaključkom omogućiti stopostotni popust ne samo za tu djecu, nego i za sve osobe s invaliditetom.

Vlada će u četvrtak donijeti zaključak da se do donošenja zakona ide na stopostotno oslobađanje ne samo za djecu s poteškoćama u razvoju, nego i za sve invalide, najavio je Butković u srijedu za rasprave o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu koje je predložio Bauk.

Vaš prijedlog nije bio zlonamjeran, niti smo ga zato odbili, htjeli smo to pitanje cjelovito riješiti, rekao je ministar SDP-ovu zastupniku.Vlada će odobriti sto posto popusta, dakle besplatan prijevoz dok se ne donese zakon, 'preveo' je ministrovu najavu(HDZ), ističući kako Vlada i saborska većina time jasno pokazuju da razumiju što im građani žele poručiti.Osobe s invaliditetom najmanje vole polovična rješenja, a po ovom bi se upravo to dogodilo, kazala je Bauku(HDZ) i sama osoba s invaliditetom.

Baukov prijedlog u saborskoj je proceduri od studenog, a na raspravu stiže zahvaljujući prikupljenim potpisima zastupnika i to nakon što je ta tema podijelila saborski odbor za zdravstvo, u kojem su se vladajući zauzeli za cjelovito rješenje na kojem radi Vlada. Bauk protivi se čekanju.

"U siječnju sam mogao prihvatiti Vladinu najavu da će se izraditi cjelovit zakon, to je moglo 'držati vodu' i u travnju, ali protokom vremena, argumenti Vlade u tom smislu postaju sve slabiji, a vapaj roditelja i djece s teškoćama sve jači", naglasio je Bauk.

"Svečano obećajem da ćete me, kad ta problematika bude riješena, vidjeti bez brade", obećao je Arsen Bauk.

