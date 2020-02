Otac osumnjičenog: 'Kao da je moje dijete ubijeno, to je užas'

Policija i dalje istražuje detalje ubojstva djevojke (16) u rano jutro u Malom Lošinju. Branka Rafajca sumnjiče da je upao u kuću u kojoj je živjela s roditeljima, napao njezinu majku, a kada ju je djevojka krenula braniti, izbo ju je.

Irdin Mujačić, pomoćnik načelnika za krim policiju rekao je za RTL da do sad nisu utvrdili povezanost žrtve i počinitelja.

- Osoba osumnjičena za ubojstvo nalazi se u policijskoj postaji, uhićen je i provodi se daljnje kriminalističko istraživanje. Od ranije je poznat policiji zbog počinjenja prekršaja u sferi kršenja javnog reda i mira te zbog zlouporaba droga - rekao je.

'Droge mu nisu nepoznanica'

Branko Rafajac rođen je u Osijeku, a prije nekoliko godina doselio se na Mali Lošinj. O njegovom školovanju se malo zna, a njegovi prijatelji ističu da ga je oduvijek privlačila voda, a posebice morske dubine i ribolov. Otkako živi na Lošinju bavi se upravo podvodnim ribolovom.

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je meta ubojstva bila njegova bivša supruga, za Jutarnji je rekla da ona s tim "užasom nema veze". Rastali su se prije dva mjeseca.

- Vjerujte mi, njegov ego si nije mogao dopustiti to da ta divna žena s njim više ne želi imati nikakvog posla. On nju nije prestajao maltretirati ni psihički ni fizički, a njegov gnjev rasplamsao se nakon što je njihova psa uzela k sebi i spasila ga od Brankova ludila. Branko je bio čovjek za izbjegavanje. Noć prije ubojstva proveo je u kafiću i pio s prijateljem. Konzumacija droge mu, nažalost, nije bila nepoznanica. A nakon što se vratio sa psihijatrije, ispio nam je mozak time kako svi misle neopravdano da je on lud pa se obrušio na policiju, vatrogasce, liječnike, gradonačelnika - rekao je Brankov susjed.

Rafajec je poznat policiji, psihijatrima, ali i djelatnicima Centra za socijalnu skrb (CZSS).

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ta je osoba evidentirana u ovom Centru za socijalnu skrb Cres-Lošinj od siječnja 2020. godine i u odnosu na njega ovaj je Centar za socijalnu skrb poduzeo sve radnje u skladu sa zakonskim ovlastima i kompetencijama, a isto smo zatražili i od drugih službi iz međuresornih ministarstava. Kako je istraga u tijeku, druge podatke ne možemo za sada javno iznositi - ispričala je ravnateljica CZSS-a Cres-Lošinj Branka Sepčić za Jutarnji.

Otac: 'Kao da je moj dijete ubijeno'

- Supruga i ja smo konsternirani zločinom. Osjećam se toliko užasno, kao da je moje dijete ubijeno. Mogu samo zamisliti kako je ženi čiju je obitelj moj sin zavio u crno. Nema riječi koje mogu izgovoriti da joj u ime obitelji izrazim sućut, jer kćer joj nitko neće vratiti. Naš sin nažalost ima psihičkih problema. S njim nismo u kontaktu već 20 godina pa nam informacije o njemu stižu na kapaljku od bivše snahe. On svaki vid pomoći i kontakta s nama odbija. Bio je i hospitaliziran unazad godinu i pol na psihijatriji na Rabu. Bilo je to sredinom 2018., ondje je boravio mjesec, dva, ne znam točno. Ima niz raznih dijagnoza među kojima i poremećaj ličnosti - rekao je otac Branka Rafajca za Jutarnji list.

- Otklon od realiteta u njemu prevaguje kad prestane uzimati lijekove, što se dogodilo unazad nekoliko mjeseci. Naša snaha se obratila i Centru za socijalnu skrb, pisala im je prije nekih mjesec, dva moleći da se utvrdi njegovo socijalno i zdravstveno stanje. Međutim, tamo se zaposlenici ne snalaze. Inertni su i misle da pomoć može uvijek čekati umjesto da pogledaju oko sebe i sva silna ubojstva koja se događaju zbog loše organiziranog sustava - ispričao je vidno potreseni otac.