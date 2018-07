Ona rađa 'divove': Djeca joj na porodu ukupno težila 20,5 kg!

Slađana Maksimović (30) iz Krnula kod Šapca rodila je četvero djece koja su ukupno prilikom poroda bila teška čak 20 kilograma i 550 grama. Sina Dušana rodila je s 18 godina. On je prilikom poroda bio težak pet kilograma i 250 grama. Godine 2008. rodila je Katarinu koja je bila najsitnija beba u njihovoj obitelji. Katarina je bila teška četiri kilograma i 200 grama. Milicu je rodila 2016. godine i bila je teška pet kilograma i 500 grama.

- Šampionka je Teodora koju sam rodila 25. lipnja i koja je prilikom poroda bila teška pet kilograma i 600 grama. Početak trudnoće nije ukazivao na to da će beba biti toliko teška. Trbuh mi je bio manji nego u ranijim trudnoćama sve do šestog mjeseca. Liječnika sam stalno pitala koliko će biti teška, a on mi je govorio oko tri kilograma i da ultrazvuk može pogriješiti do 400 grama. No nakon šest mjeseci trbuh mi je počeo jako rasti, čak su ljudi mislili da nosim trojke. Trudila sam se biti aktivna, no trbuh je samo rastao - kaže Slađana. Prije poroda liječnici su rekli da će beba biti teška 4,3 kilograma, ali se tri sata kasnije rodila dosta teža beba.

Foto: Screenshot/Facebook/Sladjana Maksimovic

- Nisam imala nikakvih problema, čak nije bilo ni nekih strašnih bolova. O komplikacijama nisam ni razmišljala, tako da je porod prošao odlično - kaže Slađana, koja je samo dva dana nakon poroda s Teodorom već otišla kući.

Liječnik Dragan Milošević, načelnik Službe ginekologije u bolnici u Šapcu, rekao je za Blic da je Slađana, iako joj je bio ponuđena epiduralna, nju odbila, jer je željela roditi prirodnim putem.

- Radi se o vrlo hrabroj ženi, te je samo rođenje djeteta prošlo i bolje od očekivanog. Porod djeteta od pet kilograma i 600 grama je uvijek malo rizičniji - kod žena koje nose ovako krupnu djecu postoji rizik za bolesti poput dijabetesa ili štitnjače. Srećom, kod Slađane je prošlo sve baš onako kako treba - objasnio je Milošević.

Slađana kaže da ni ona ni njen suprug Boban nakon tri bebe "diva" nisu sigurni kako bi se snašli da se Teodora rodila s prosječnom težinom od tri kilograma...