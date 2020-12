One kojima je obustavljen rad Vlada oslobađa plaćanja zakupa prostora u državnom vlasništvu

Vlada će u tom smislu pomoći i onima koji su od 1. prosinca ostvarili pad prihoda od 60 posto. Uvjet za oslobađanje je da nisu otpuštali radnike, istaknuo je ministar državne imovine Darko Horvat

<p>Vlada je donijela odluku na sjednici da će sve one kojima je odlukom Stožera zabranjen rad do 21. prosinca osloboditi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u državnom vlasništvu i to u 100-postotnom iznosu.</p><p>Osim onih koji su morali staviti ključ u bravu i zatvoriti svoja vrata, Vlada će u tom smislu pomoći i onima koji rade, a imaju pad prihoda veći od 60 posto u prosincu u odnosu na isti mjesec prošle godine. Njih će se osloboditi sukladno padu prometa, tko ima više pada bit će oslobođen više. No, postoji i uvjet. </p><p>- Oslobođenje će se primjenjivati samo na one zakupnike koji su zadržali sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji poslodavac traži oslobođenje, osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu - istaknuo je ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine <strong>Darko Horvat.</strong></p><p>Pozvao je i sve jedinice lokalne samouprave da učine isto. </p><p>- Apeliram i pozivam da i oni slijede odluku Vlade i onih gradova, koji su to već učinili - rekao je.</p><p>Na pitanje koliko će ovom mjerom država manje uprihoditi u svojoj blagajni, Horvat je istaknuo da se radi o otprilike 2,5 milijuna kuna. Podsjetio je kako je Vlada poduzetnike do sada već rasteretila za šest milijuna kuna.</p>