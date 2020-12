Plenković: 4534 novozaraženih

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>na početku sjednice Vlade, koju vodi video vezom iz kućne izolacije pozitivan na korona vrius, istaknuo je kako ponovno danas imamo novi rekord novozaraženih - njih 4534. </p><p>PRATITE OVDJE:</p><p>- Danas je 58.000 sugrađana u samoizolaciji. Onima koji su bolesni želim brzi oporavak. Samoizolacija nije osobno ugodna i sam sam to sad iskusio i zato smatram da je jako važno da se pridržavamo mjera. Kad je riječ o mjerama koje smo poduzeli, naravno da nismo bili sretni sa zatvaranjem ugostiteljskih i sportskih objekata, ali to su bile nužne mjere u ovim okolnostima, ali u namjeri Vlade nema ograničavanja sloboda, Vlada to radi neradno, ali sankcije su nužne jer smatramo da će biti odvraćajuće - poručio je i ponovno pozvao sve da smanje druženja. </p><p>- Naglašavam koliko je važno da malo ostavimo druženja za neko bolje vrijeme i da ne dopustimo da nas ovo vrijeme prosinca dovede u situaciju širenja zaraze - dodao je.</p><p>Govoreći o cjepivu, podsjetio je kako je Europska agencija za lijekove izvijestila kako bi trebala odlučiti do kraja godine o odobrenju Pfizera.</p><p>- Čim se to dogodi, mi ćemo sukladno ugovorima koji su potpisani biti u procesu distribucije, očekuje se prvih 125.000 doza. Cjepivo se daje u dvije doze i odredit će se prioritetne, najugroženije skupine, prije svega zdravstveno osoblje, djelatnici socijalne skrbi, osobe starije životne dobi i kronični bolesnici. Idemo najlogičnijim i najpravičnijim redoslijedom - istaknuo je naglasivši kako sve informacije o cjepivu moraju biti jasno i transparentno komunicirane i znanstveno utemeljene kako bi se građanima objasnilo koje su to koristi od cjepiva. </p><p>Podsjetio je kako će cjepivo biti besplatno.</p>