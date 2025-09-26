Oni koji danas proklinju 'komunističko jednoumlje' reproduciraju njegove obrasce

Charlie Kirk ubijen je usred dana, na način koji je potresao i američku i svjetsku javnost. 31-godišnji vođa organizacije Turning Point USA preko noći je postao ono što su mnogi njegovi sljedbenici priželjkivali: mučenik. Vijest me pogodila na ljudskoj razini: obitelj bez supruga i oca dovoljno je strašna i bez retoričkih ukrasa. Ali pogodila me i na onoj političkoj: znao sam da će njegova smrt postati moneta u rukama beskrupuloznih kulturnih ratnika. U tragedijama tog tipa uvijek su dva nasilja: ono oružano, kojim prestaje jedan život, i ono drugo, simboličko, kojim se mrtvo tijelo pretvara u kapital.

