TEOLOG O ZABRANITELJIMA PLUS+

Oni koji danas proklinju 'komunističko jednoumlje' reproduciraju njegove obrasce

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
Oni koji danas proklinju 'komunističko jednoumlje' reproduciraju njegove obrasce
Benkovac: Prosvjed branitelja protiv festivala Nosi se | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sjetimo se samo “šatoraša” ili nedavnih scena u Benkovcu. Ti isti zahtijevaju da se poštuje njihova “sloboda mišljenja”, a istodobno poriču slobodu onima koji vjeruju, vole ili misle drukčije, piše Milas u Expressu

Charlie Kirk ubijen je usred dana, na način koji je potresao i američku i svjetsku javnost. 31-godišnji vođa organizacije Turning Point USA preko noći je postao ono što su mnogi njegovi sljedbenici priželjkivali: mučenik. Vijest me pogodila na ljudskoj razini: obitelj bez supruga i oca dovoljno je strašna i bez retoričkih ukrasa. Ali pogodila me i na onoj političkoj: znao sam da će njegova smrt postati moneta u rukama beskrupuloznih kulturnih ratnika. U tragedijama tog tipa uvijek su dva nasilja: ono oružano, kojim prestaje jedan život, i ono drugo, simboličko, kojim se mrtvo tijelo pretvara u kapital.

