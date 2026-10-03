Rezultati nedavno objavljenog istraživanja ‘Politička kompetencija učenika završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj’ pokazuje snažan trend rasta nepovjerenja u institucije, donosi novi Express
Oni o politici nemaju pojma ali bi birali najgore radikale
Institut za društvena istraživanja, u suradnji s Centrom za studije mira i konflikta Sveučilišta u Rijeci te s Fakultetom političkih znanosti iz Zagreba, proveo je istraživanje “Politička kompetencija učenika završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj” i upoznao javnost s rezultatima istraživanja. To je četvrto u nizu istraživanja u okviru višegodišnjeg projekta “Politička kompetencija mladih na pragu odraslosti”. Prethodna istraživanja obavljena su 2010., 2015. i 2021. godine. Predstavljanje rezultata četvrtog istraživanja priređeno je u prostorijama Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i pobudilo je znatan interes medija. Pritom se u medijima mnogo više spominjalo ono što su rekli sudionici predstavljanja komentirajući prezentirane rezultate negoli ono što doista piše u izvješću.
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