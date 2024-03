Oni ove godine glasaju prvi put i kažu: 'Političari, dosadni ste! Ne zanimaju nas lijevi i desni'

Imam 19 godina, ovo su prvi izbori na koje mogu izaći. Želim ići i osjećam da je to moja građanska dužnost i želim upoznati proces, no ne znam još za koga glasati. Poznajem politički sustav i jasno mi je kakve stavove zastupaju pojedine stranke, ali još me malo muče imena pojedinih političara, kaže nam Lucija Pavičić, studentica druge godine zagrebačkog Pravnog fakulteta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.