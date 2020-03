Oni su heroji ulice: Taksijima i autima prevest će vas 'džabe'

Taksisti diljem Hrvatske organiziraju besplatne vožnje, u inicijativu se uključuju i građani s kombijima, iskusni šoferi, pa i početnici, a ono što bi im svima dobro došlo je još kolega volontera, zatim gorivo, jednokratne rukavice, maske i dezinfekcijska sredstva.

RIJEKA

U ovoj izvanrednoj situaciji čovjek bi pomislio da će vozni red gradskih prijevozničkih tvrtki biti usklađen sa satnicom medicinskog osoblja, ali primjer iz Rijeke govori da nije baš tako. Doktore i sestre ondje i dalje neumorno prevozi tvrtka "Fićo transporti", u vlasništvu Aurelia Kolacija i Tomislava Svogora.

- Novi vozni red gradskog prijevoza ne odgovara satnici zaposlenika bolnice. Čini se da se nisu s njima uopće konzultirali. S nama i dalje besplatno putuju s posla i na posao djelatnici KBC-a Rijeka, lokaliteta Sušak, dječje bolnice Kantrida... - nabraja Aurelio.

On, Tomislav i Bekim neprekidno su na terenu, zato ovim putem šalju apel ako netko ima viška rukavica i maski da im pomogne. Kontaktirali su, kaže, Stožer civilne zaštite, ali nije bilo odgovora. Aurelija možete dobiti na broj 097/ 719 -3839.

ZAGREB

Jelena Krcivoj (0923851313) i Igor Dimoski (0923814271) doslovce ne staju. Osim što voze putnike, odlaze u kupovinu nužnih namirnica i po ljekarnama. Igor je počeo dan prije potresa, dakle prije tri dana, a od tad je napravio tisuću kilometara samo po Zagrebu. Kako doslovce ne diže ruke s volana, tako smo s njim razgovarali u vožnji. Ne brinite policajci, stavio nas je na zvučnik.

- Upravo vozim. Krenuo sam ujutro u 5.30 sati, koliko je sad...? 15 i 30, tu negdje. - ...e. Sinoć, odnosno jutros, navečer do iza jedan sam vozio. I onda otišao spavati. Vozim ljude. Hranu, kruh, mlijeko... ima gospođa jedna pravi maske ljudima koji ih ne mogu nabaviti pa dostavimo to na adrese, vozim do pučke kuhinje koga treba, od Markuševca do Dubrave, bude uglavnom stari svijet, pa vrati ih natrag, pa... Danas je bilo petnaestak osoba već u taksiju, al znate, ljudi ne žele puno pričati, neugodno im bude. Čudno im je. Oni uđu, sjednu, pitaju "je l' to stvarno besplatno?". Ne vjeruju. Pitaju me jesam li ja siguran da je besplatno.

Ha-ha! I, što im kažete?

- Uvjerim ih; je, je, istina je. Onda oni "ma jeste sigurni" onda ja opet "ma jesam". A meni sve isto, vozim već sedam godina, putnik je putnik, je l'. A treba li vama što?

- Ma kakvi! Maske, rukavice?

- Poklonio nam je gospodin jedan rukavice. Tražimo i mislimo da ćemo dobit maske... Trošak je jedino gorivo, dok ga ima - vozim. Javio se bio gospodin jedan iz benzinske pa je natočio auto. To je bilo lijepo. Ali ne tražimo mi ništa, pomažemo dok možemo i kako možemo.

OSIJEK

Taksist Srećko Kalić - Kralj danas ima pune ruke posla. Pitali smo ga kakva je situacija u Osijeku, što je najpotrebnije?

- Prijevoz. Samo prijevoz. Ljudi su jednostavno odsječeni, a moraju do bolnice, do trgovine. Nemaju svi privatna vozila. Nikog od nas deset litara goriva neće osiromašiti, a s tim možeš napraviti 150 kilometara, a to za puno ljudi znači spas - odgovara Kalić s kojim smo razgovarali dok je donosio namirnice i hranu potrebitima.

Stalno je, kaže, u pokretu i moli sve koji mogu da se uključe. Na Facebooku je ostavio poruku i svoj broj mobitela:

- S obzirom na obustavu javnog prijevoza GPP-a, ako vaše dijete mora do bolnice ili nešto drugo slično, bitno i neodgodivo, nudim vam svoj TAXI prijevoz potpuno besplatno. Javite se slobodno u inbox ili na broj 0981318917.

SPLIT

Splitski taksisti odlučili su pomoći prijevozom medicinskih djelatnika. Inicijativa je to Udruženja obrtnika i "Žutog taxija Split".

Milivoj Topić, predstavnik Ceha prijevoznika pri tom udruženju, izjavio je da ovim zahvaljuju svim zdravstvenim radnicima na svemu što čine za zdravlje i sigurnost građana.

- Svjesni smo da je u ovakvim teškim trenucima svaka pomoć dobrodošla i na ovaj način odlučili smo barem malo olakšati medicinskom osoblju koje se nesebično bori za brojne živote hrvatskih građana - poručio je Topić.

ZAGREB - DJECA

Taksist Stjepan Balaško besplatno po Zagrebu vozi djecu u pratnji roditelja. Ako moraju do bolnice ili nešto drugo slično, bitno i neodgodivo, Stjepanov broj je 095 5106 185. Zanimalo nas je zašto je vožnje ograničio isključivo na najmlađe?

- Djeca su nedužna i nevina. Jedino ona. Siroti su tu gdje jesu, s nama ovakvima koji smo si sami za dosta toga krivi. Mi smo ti koji njima ostavljamo ništa od svijeta - odgovara Balaško. Preksinoć je radio do jutra, bilo je, kaže, puno posla i nakon potresa, onda je utihnulo pa je ugrabio priliku da odspava.

- Javljaju se ljudi. Baš sad sam vozio majku s kćeri koja ima down sindrom do Srebrenjaka, i tak. Ona se najavila i za sutra i za prekosutra za negdje ići, kombiniramo kako ta kolica staviti u auto, i to... - skromno će taksist.

ZAGREB - SVI

Hrvoje Rubinić običan je građanin s automobilom koji je odlučio pomoći. Vozio sam danas medicinsku sestru sa Svetog Duha do Zarazne, i to je to. Trebao sam ići za Karlovac, al kako je sad situacija da se ne može van grada, tako sam morao otkazati prigradske vožnje. Ako sve bude dobro, dobio sam posao koji bi ovih dana trebao početi raditi, pa ne znam koliko ću još dana moći besplatno voziti, ali dat ću sve od sebe. Da je situacija normalna, da nije virusa, baš danas bi mi bio prvi dan života u Njemačkoj - usput će Rubinić.

Potres i virus približili su nas više nego ikada. Ako možete, pomozite ovim herojima. Uključite se, vozite, volontirajte, ali pridržavajte se epidemioloških preporuka.

