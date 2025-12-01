DRUGI DIO Mnogi od njih su prvi u zemlji uveli postupke koji spašavaju živote i mijenjaju ishod liječenja gdje donedavno nije bilo rješenja. Razvijaju metode koje su i u Europi rijetke
Oni su mladi, uspješni, hrabri i rade čudesa: Top 10 hrvatskih liječnika mlađih od 45 godina
U hrvatskoj medicini raste nova generacija liječnika koja mijenja standarde liječenja, uvodi najnaprednije svjetske metode i otvara poglavlja koja do jučer nisu postojala u našim bolnicama. Oni su vrhunski liječnici u dobi do 45 godina, ali sa znanjem, iskustvom i hrabrošću koja ih svrstava među vodeće aktere svoje struke od pedijatrijske interventne pulmologije, neurokirurgije i gastroenterologije do kardiologije, radiologije, vaskularne kirurgije i ortopedije.
