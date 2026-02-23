Obavijesti

Bliži se 21. Ponos Hrvatske

Oni su pomogli odabrati 15 pravih heroja: 'U našem društvu žive dobri i hrabri anđeli...'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

List 24sata će po 21. put nagraditi najzaslužnije članove našeg društvu pred čijim dobrim djelima svatko od nas treba zastati i nakloniti se. U odabiru dobitnika pomogao je četveročlani žiri pred kojim je bio težak posao

Admiral

Među dobitnicima nagrade Ponos Hrvatske, često se nađu oni najranjiviji i najpotrebitiji, ljudi s invaliditetom ili poteškoćama u razvoju, ljudi koji boluju ili su preboljeli teške bolesti, a unatoč svemu tome i dalje nas inspiriraju. Inspiriraju svojom hrabrošću, upornošću, neodustajanjem, težnjom za poboljšanjem statusa najranjivijih i voljom za životom. Uz to, list 24sata godinama, sustavno prati i sektor školstva i obrazovanja općenito te nam je uvijek drago kada se među kandidatima za ovu prestižnu nagradu nađu ljudi koji tom sektoru pridonose, ljudi koji se ističu znanjem, motiviranošću, kreativnošću i željeom za prenošenjem znanja te stvaranjem novih vrijednosti zahvaljući obrazovanju i znanju. Zbog svega nam je velika čast što smo u ovogodišnjem žiriju mogli imati liječnicu i profesoricu. Svojom su stručnošću u moru kandidata pomogle u odabiru najzaslužnijih heroja među mnoštvom velikih ljudi i hvalevrijednih priča. 

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske
Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Za mene su istinski heroji današnjice ponizni i skromni ljudi koji su u svakom trenutku spremni živjeti za druge – pomagati, riskirati vlastiti život i staviti tuđe potrebe ispred svojih. To su ljudi, dobri anđeli, koji posjeduju rijedak dar iskrene ljubavi i potpunog predanja bližnjemu - rekla je Rajka Lulić Jurjević, ugledna kardiologinja iz zagrebačke bolnice Srebrnjak. Dodala je da ovakve nagrade nisu veličanje pojedinca zbog slave ili priznanja, već simbolična i skromna zahvala za nadljudski napor, žrtvu i dobrotu koju su učinili.

- Takve nagrade služe i kao snažan primjer drugima – poticaj da pokušamo živjeti, razmišljati i djelovati s više ljudskosti, odgovornosti i ljubavi prema drugima - rekla je dr. Lulić Jurjević. 

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske
Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Među ovogodišnjim dobitnicima oduševit će vas i učitelji i učenici, a pri njihovom odabiru svoj stručni sud dala je i Andrea Bosanac, profesorica hrvatskoh jezika i književnosti u OŠ Kajzerica u Zagrebu. 

- Ova je nagrada javni glas, transparent „običnih“ članova društva koji podsjeća da iskonske ljudske vrijednosti nisu izgubljene i da postoje oni koji bez kalkuliranja spašavaju ono što u trenutku može biti izgubljeno. Nagrada Ponos Hrvatske ne dopušta da 
zaboravimo kako nikada nismo sami i napušteni - rekla je profesorica Bosanac. 

A za većinu priča o dobrim ljudima zaslužni su i mediji koji najčešće u dobroj vjeri i odgovorno prenose njihov glas pa su tako i ove godine s nama bili HRT-ova novinarka Ivana Vilović i glavni urednik 24sata, Ivan Buča. 

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske
Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- U vremenu u kojem dominiraju površnost i negativne vijesti, nagrada poput Ponosa Hrvatske vraća fokus na prave vrijednosti - rekla je Vilović i dodala kako joj je iznimno drago kada u svom poslu može svjedočiti inspirativnim pričama i istinskim herojima. 

Ivan Buča objasnio je koliko je teško biti član žirija.

- Nije lako, ali kad imate pomoć ljudi iz cijele Hrvatske, čitatelja, gledatelja, koji javljaju o dobrim djelima, humanim ljudima iz svojih sredina to je pomoć. Teško je odlučiti tko je pobjednik ali kad vidite sve te nominacije, pročitate o kakvim ljudima se radi, jasno je da svi oni zaslužuju nagradu. I dobitnici i nominirani su učinili nešto dobro i čine da se priča Ponos Hrvatske šire dalje - rekao je Buča. Dodao je i da je u ovim vremenima važnije nego ikad čuti vijest da se dogodilo nešto hrabro. 

Zagreb: Sve?ana dodjela nagrade Ponos Hrvatske
Zagreb: Sve?ana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nagrada Ponos Hrvatske bit će dodijeljena u ožujku u zagrebačkoj Tvornici kulture, uz prijenos na Drugom programu glavnog partnera ovog projekta, a to je HRT. Priče o dobitnicima možete pratiti od utorka u novinama i na webu 24sata te u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. 

Više o Ponosu Hrvatske doznajte na službenoj stranici

Organizator su 24sata, partner je HRT, glavni pokrovitelj je PPD, a ostali ponosni pokrovitelji projekta su OTP banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, PBZ Card, Admiral, KONČAR, Fina, Hrvatska Lutrija, Telemach, JANAF, Stega tisak i Hotel Puntijar.  

