Neki posjetitelji dosjetili su se iskoristiti jednu od najljepših "loža" u Hrvatskoj – bez kupljene ulaznice, ali s pogledom na koncertni spektakl...
NAJLJEPŠA LOŽA Oni Thompsona u Imotskom gledaju s visoka, a nisu morali ni kartu platiti
Dok su tisuće obožavatelja kupile ulaznice za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom, neki su pronašli način kako ga pratiti potpuno besplatno. Smjestili su se na vrh hridi gdje se pruža izvrstan pogled na pozornicu.
Riječ je o stadionu koji je više puta uvršten među 10 najljepših stadiona na svijetu, poznatom po jedinstvenom položaju uz litice i Modro jezero.
Tako su se i neki posjetitelji dosjetili iskoristiti jednu od najljepših "loža" u Hrvatskoj – bez kupljene ulaznice, ali s pogledom na koncertni spektakl.
Podsjetimo, stadion se nalazi u jedinstvenom ambijentu, podno srednjovjekovne tvrđave Topane, te u neposrednoj blizini Modrog jezera, zbog čega ga je BBC uvrstio u deset najčudesnijih sportskih arena svijeta.
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