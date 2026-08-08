NAJLJEPŠA LOŽA Oni Thompsona u Imotskom gledaju s visoka, a nisu morali ni kartu platiti

Dok su tisuće obožavatelja kupile ulaznice za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom, neki su pronašli način kako ga pratiti potpuno besplatno. Smjestili su se na vrh hridi gdje se pruža izvrstan pogled na pozornicu.

Riječ je o stadionu koji je više puta uvršten među 10 najljepših stadiona na svijetu, poznatom po jedinstvenom položaju uz litice i Modro jezero.

Atmosfera u Imotskom uoči koncerta Marka Perkovića Thomsona | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tako su se i neki posjetitelji dosjetili iskoristiti jednu od najljepših "loža" u Hrvatskoj – bez kupljene ulaznice, ali s pogledom na koncertni spektakl.

Atmosfera u Imotskom uoči koncerta Marka Perkovića Thomsona | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Podsjetimo, stadion se nalazi u jedinstvenom ambijentu, podno srednjovjekovne tvrđave Topane, te u neposrednoj blizini Modrog jezera, zbog čega ga je BBC uvrstio u deset najčudesnijih sportskih arena svijeta.