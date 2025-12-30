Razgovarali smo s doc. dr. sc. Darkom Solterom i dr. Alanom Peganom, otorinolaringolozima i subspecijalistima plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata u Vinogradskoj bolnici.
KIRURZI IZ VINOGRADSKE PLUS+
Oni vraćaju ljudima osmijeh na lice i to - doslovno! 'Spasili su me, nisam se mogao nasmijati'
Čitanje članka: 5 min
Martin Pavlinić iz mjesta Sveti Križ, u sklopu Općine Tuhelj imao je 18 godina kad je doživio tešku prometnu nesreću nakon koje se više nije mogao nasmijati i to doslovno, fizički mu je bilo nemoguće imati nasmijano lice zbog teške ozljede desnog ličnog živca. To je bilo prije 14 mjeseci, a danas se 19-godišnji Martin može smijati koliko god želi zahvaljujući vrsnom kirurškom timu iz KBC-a Sestre milosrdnice, liječnicima Alanu Peganu i Darku Solteru.
