Oni vraćaju ljudima osmijeh na lice i to - doslovno! 'Spasili su me, nisam se mogao nasmijati'

Martin Pavlinić iz mjesta Sveti Križ, u sklopu Općine Tuhelj imao je 18 godina kad je doživio tešku prometnu nesreću nakon koje se više nije mogao nasmijati i to doslovno, fizički mu je bilo nemoguće imati nasmijano lice zbog teške ozljede desnog ličnog živca. To je bilo prije 14 mjeseci, a danas se 19-godišnji Martin može smijati koliko god želi zahvaljujući vrsnom kirurškom timu iz KBC-a Sestre milosrdnice, liječnicima Alanu Peganu i Darku Solteru.

