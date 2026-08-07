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OPAKO BIOKOVO Turist umro od dehidracije, drugog spašavali u natikačama! 'Ovo nije igra...'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 3 min
OPAKO BIOKOVO Turist umro od dehidracije, drugog spašavali u natikačama! 'Ovo nije igra...'
Foto: HGSS
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Strani turisti u pravilu planinu doživljavaju kao običnu šetnju. No ona je upravo suprotno od toga. Surova i nepredvidiva te nerijetko kobna

Nema dana, reći će pripadnici HGSS-a Makarska, da je za njih miran i da nema akcija spašavanja, i to uglavnom na planini Biokovo. Većina njih završi uspješno, ali ima i akcija kao što je bila 6. kolovoza u poslijepodnevnim satima koje završe na najgori način, sa smrtnim posljedicama.

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Komentari 19
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